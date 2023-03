¿Quién será el general Múgica de López Obrador?

La historia le apasiona a López Obrador y no pierde oportunidad para hacer alusión a hechos históricos y su forma de gobernar. No comenta nada al azar, por ello es interesante que en últimas semanas haya dedicado, al menos, dos ocasiones a hacer referencia a la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río en la sucesión en 1940.

Obrador una y otra vez ha resaltado las cualidades del michoacano Francisco J. Múgica, quien fue ideólogo y hombre de confianza de Cárdenas del Río. El tabasqueño ha relatado cómo la presión de los conservadores obligó a que el general no apoyara a Múgica y optara por alguien menos radical, más moderado. El sacrificio habría sido por mantener la estabilidad postulando a Manuel Ávila Camacho.

Visualizó Obrador que con esa decisión “se empezó a desviar la Revolución y los ideales… en vez del general Múgica, se postula a Ávila Camacho. Era más moderado, y aunque de todas maneras hubo violencia en la elección, hubo arreglo, un pacto, una alianza”. Obrador ha dicho que no le sucederá lo mismo. Es decir, no sacrificará a su Múgica. La pregunta es, ¿Adán o Claudia? Quién cumple esos requisitos de lealtad, ideología y continuismo. Ebrard, no lo creo. Ebrard sería el Ávila Camacho.

El contrincante en aquella ocasión, el general Juan Andrew Almazán era considerado el más fuerte y popular, pero era un militar que hizo fortuna en la Revolución Mexicana y que aceptó rápidamente los resultados a cambio de jugosos negocios con el nuevo gobierno… nada nuevo bajo el sol.

8M

Contra todo pronóstico fatídico, la marcha 8M se realizó sin mayores complicaciones. Se trató de semanas de reuniones entre la secretaría de Gobierno y feministas. El Ejecutivo estatal se sostiene de dos pilares: finanzas y gobernabilidad. En la primera, Luis Navarro ha realizado una buena tarea que ha permitido que el responsable de la política interna del estado trabaje mejor, quien, por cierto, cada vez más veremos a Carlos Torres Piña en giras por el interior del estado … ¿por qué será?

Luv

¿Que el hijo de un ex funcionario silvanista relacionado con los presuntos fraudes por la construcción de los cuarteles de la SSP en el sexenio anterior es socio del bar Luv? Uno de los sitios atacados el sábado pasado.

Urge una coordinación total entre el Ayuntamiento de Morelia y el resto de autoridades en el tema de seguridad.

Teresa Mora, ni ata ni desata

El 26 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo nombró a Teresa Mora como secretaria del Migrante -después de un turbulento paso por la dirección del Cobaem-. Parece que se tomó muy en serio eso del migrante y estaría de viaje desde la designación… porque aquí en Michoacán simplemente no se ve su trabajo. Se vislumbra que toda su secretaría será de trámite, ah, pero eso sí: doble a sencillo a que peleará una candidatura por el PT.

Los petistas venderán carísimo su amor para el 24. Comandados por un experto en el arte de negociar las candidaturas como lo es Reginaldo Sandoval y engallados por Gerardo Fernández Noroña subirán sus precios por el apoyo a los morenistas. El PVEM seguirá fiel a su negocio de vender candidaturas y jalar a un par de incrédulos personajes que crean que ganarán, para que atraigan votos, solo para que el eterno dirigente Ernesto Núñez siga en el poder y continúe de pragmático aliado coyuntural de quien esté en el gobierno. Y si a esto le añadimos la tragicomedia de que Carlos Herrera liderará a MC, junto al otro silvanista Víctor Manríquez y Óscar Escobar, sin duda arrancamos la temporada de tiempos entretenidos y también, hay que decirlo, de grotesco espectáculo del uso ruin de la política.

Así se defienden mejor los ideales

Parece que David Alejandro Delgado Arroyo, vocal Ejecutivo del INE en Michoacán, busca una candidatura. Porque, como nunca, lleva semanas haciendo gira de medios, ofreciendo entrevistas, dándose golpes de pecho por el llamado Plan B de la Reforma Electoral. No recuerdo haberlo visto tan protagonista con o sin año electivo. ¿Qué pasará? ¿Por qué lo hará? ¿Cuál será su motivación? No lo sé… ah, sí, ya recordé que gana 120 mil pesos mensuales (más que Obrador y el gobernador).

