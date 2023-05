¿Quién ganó con la visita de Marcelo?

No fueron los liderazgos que dicen representar al canciller, mucho menos quien llevó porros que protagonizaron empujones con seguridad de Ebrard (también llevó a personal de base y sindicalizado del Congreso); el agradecimiento del ex camachista es con Bedolla, porque realmente se le diseñó una agenda importante como reuniones empresariales -con el tino de Luis Navarro-, Apeam y un multitudinario evento. El sábado viene Adán Augusto, después de un jaloneo interno porque el evento reagendado fuera en Lázaro Cárdenas o en Morelia, veremos cómo van las vencidas y si se limita a actividades institucionales.

Soto no se halla en la 4T y la cuatroté no lo quiere

Antonio Soto no se halla en el gabinete bedollista, está incómodo. Añora los lujos que otros gobiernos le daba solo con pedirlos. Hoy exige una Suburban y oficina decorosa en Casa Michoacán. No le han entregado nada; Bedolla debería escuchar lo que su gabinete y Morena dice sin tapujos de su último fichaje: lo repudian.

Fue evidente en el evento de Ebrard en el Palacio del Arte. Los morenistas no lo ven bien, y flaco favor le hace a Bedolla y a Luis Navarro -con quien apareció en las fotos-, y a los futuros aspirantes.

En las reuniones de gabinete también es notorio que apenas el saludo le quieren dar. El mismo Soto se ha quejado de que no le hablan. Si Alfredo escuchara a la militancia de su partido y a su gabinete, le daría oficina en un sótano o en algún municipio alejado y no en Casa Michoacán e impediría que asista a eventos de apoyo a aspirantes. ¿usted imagina en un evento de Obrador, o del próximo aspirante presidencial a un Soto en primera fila aplaudiendo?

La desfachatez hace eso y más.

Con Soto quienes se posicionan en el gabinete son los cristobalistas. La militancia está molesta, se está dejando la puerta abierta a perfiles -incluso ofreciendo ya candidaturas en los municipios-, que no son afines a la cuatroté y los morenistas de a pie lo saben, no los que andan en Suburban.

Después de Abellaneda… nerviosismo en la fiscalía

La remoción del exauditor Aguirre Abellaneda tuvo ya su primera carambola con un hecho político contundente: originó la preocupación en varios flancos, pero en particular desde la oficina de Adrián López Solís.

Sí, el fiscal -hombre de todas las confianzas de Silvano y validado en este cargo en una “elección secreta” por la Legislatura anterior hasta el 2028- agregó a sus ya múltiples preocupaciones, una intranquilidad más. No es la primera ocasión que el fiscal manda mensajes al Ejecutivo de que su actuación ha sido institucional. El control político de Bedolla ya es tomado en cuenta por sus opositores, así como Abellaneda intentó tender puentes, Adrián seguirá tocando la puerta ondeando bandera blanca de tregua. Una buena oportunidad para demostrar que sí es institucional sería tomando en serio las denuncias contra el ex auditor y no archivándolas. Veremos cómo actúa en la encrucijada que está.

Por cierto…

El cumpleaños de Fausto Vallejo fue una excusa para reiterar su activismo político a favor del alcalde moreliano y reforzar la “lavada de cara” de su hijo Rodrigo; don F sigue cobrando favores para que lo tomen en cuenta.

rmr