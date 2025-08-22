Querétaro ya. ¿Michoacán cuando?
Por motivos de una representación legal acudí a la ciudad de Querétaro, y en ese viaje me tocó poco a poco ir dejando nuestra ciudad capital y el Estado, para enseguida atravesar una parte del Estado de Guanajuato y llegar a mi destino.
Puedo decirles que al dejar atrás nuestro Estado y pisar otras tierras me pude percatar que estos cuentan con mejores carreteras, infraestructura eléctrica, hídrica, campo y un gran movimiento de transporte de carga, entre otras cosas, siendo estos algunos de los símbolos del progreso y desarrollo de otros Estados a simple vista.
Llegando a mi destino vi una gran ciudad en movimiento, una economía pujante que te recibe con nuevas construcciones, empresas y corporativos instalados por todos lados.Y entre toda esa vorágine recuerdas con nostalgia a Morelia, y te das cuenta que vivimos en un Estado sin progreso, con necesidad de todo y con un alto grado de politización.
Pareciera que el verdadero negocio de Michoacán es tenerlo sin desarrollo industrial, económico y educativo, y los mismos políticos sigan gobernando y viviendo de esa pobreza y carencias ¿sino cual es el chiste de querer siempre gobernar los mismos personajes?
En fin, al términar de atender mis temas legales y llegar a Morelia, me encuentro una ciudad congestionada, sin una economia pujante, en una capital sin progreso, pero que nos parece muy bonita, sin embargo estamos años luz de otras ciudades como: León, San Luis Potosí y Querétaro. Aqui vivimos en una sociedad que depende de un trabajo en gobierno, de los maestros, estudiantes, changarritos y prestadores de servicios como su servidor.
¿Nuestros gobernantes de siempre (de cualquier partido) no ven esto cuando salen de viaje a otros Estados o fuera del país? ¿No les da vergüenza de cómo está Michoacán? ¿No reflexionan mínimamente lo anterior?
Hoy con un suspiro le digo; Usted ya tiene el veredicto.
