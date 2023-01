¿Qué hago con la recesión?

Cuida el crédito. No compres o te comprometas ni más allá de tus posibilidades ni a plazos largos; las tasas actuales son las más altas en décadas. Recuerda que un pago mensual a deudas superior al 30% de tu ingreso ya no es sano.

Sé disciplinado en tu gasto. No te aloques, cuando hay crisis las empresas buscan no bajar sus ventas y ponen promociones que te pueden tentar. No compres la catedral aunque te la ofrezcan en abonos. Si no lo ocupas no lo compres.