¿Qué hago con la inflación de diez?

La semana pasada ya te expliqué lo que está sucediendo y lo que sucederá en temas del aumento de los precios de los bienes y servicios en nuestro país. Ahora te voy a dar algunas recomendaciones para que te prepares para lo que viene.

Puede haber muchas estrategias y muchas opciones que te recomienden buscando hacer más eficiente tu patrimonio como sofisticar tu portafolio de inversión o jugar con las tasas y sus movimientos para buscar ganancias pero, la neta, para la gente común y corriente te lo puedo resumir en 3 acciones básicas: Genera más ingreso, gasta menos y ahorra. Esta fórmula es infalible ante cualquier crisis y se escucha muy sencilla pero llevarla a cabo no lo es tanto así que, para cada cosa, te paso unos tips.

Genera más Ingreso

Busca fuentes complementarias de ingreso. Y no solamente tú, si eres el sostén de tu casa, tienes esa responsabilidad. Aplica la de “todos comen todos aportan”; digo, no se trata de que mandes a tus niños a vender chicles a los cruceros pero si tu pareja no trabaja puede ser momento de que busque alguna actividad. Recuerda que sin importar si es la edad media, el renacimiento, la revolución industrial o la era moderna, la única actividad que existe desde los inicios y que seguirá existiendo hasta que la tercera guerra mundial nos borre será la de la VENTAS. Siempre hay algo que vender y alguien que lo compra. Encuentra qué producto o servicio puedes ofrecer y véndelo. Las Nenis han estado creciendo de manera exponencial gracias a la mezcla de las ventas con las redes sociales. Sabes hacer pasteles? Ofrécelos! Eres bueno para encontrar locales comerciales? Ofrece el servicio! Saber hacer algo que no es muy común? Anunciate en redes! El chiste es que hagas algo. La clave de un buen ingreso es que sea constante y diversificado. Si eres empleado de alguna empresa busca qué opciones tienes para incrementar tus ingresos. Trabaja horas extras, investiga qué tienes que hacer para ganar bonos y hazlo, has detectado alguna área de mejora en tu empresa y sabes cómo resolverlo proponlo, eso te podría generar un ascenso y por lo tanto un aumento de sueldo.

Gasta Menos

Ajusta tu nivel de vida y deja de hacerle al mam*n. No tienes que salir a restaurantes cada fin de semana. Ahora con las plataformas de entretenimiento no necesitas televisión satelital y no necesitas tampoco contratar todas las plataformas que existen. No te endeudes. En tiempos de alta inflación la teoría indica que los gobiernos deben aumentar las tasas de interés y créeme lo están y lo seguirán haciendo. Esto llevará al crédito a ser más caro y te puede meter en problemas. Total, si tienes compras y sino no pero no infles las tarjetas. Adelántate a lo que ya sabes que vas a ocupar. Por ejemplo, si ya sabes que viene el día de la madre no te esperes a querer comprar el regalo el 10 de mayo para que te cueste el doble. Si ya sabes que en diciembre siempre es navidad, aprovecha descuentos de temporada y compra los regalos con anticipación. Si tu economía te lo permite compra a mayoreo. Por ejemplo, tiendas como Costco venden paquetes muy grandes de cosas pero que te durarán muchos meses. En una quincena puedes comprar el jabón de todo el año, en la siguiente el papel higiénico y así consecutivamente. Compra en base a presupuestos. No vayas a las tiendas a ver qué compras porque siempre habrá algo que te guste pero que no necesitas.

Ahorra

Siguiendo las recomendaciones anteriores podrás tener ingreso adicional y gasto menor lo que, automáticamente, generará un excedente. No importa si es mucho o poco, eso extra ahórralo porque seguramente te sacará de algún apuro más adelante. El ahorro no lo guardes en el colchón, inviértelo. Si bien está complicado encontrar opciones de inversión que puedan superar a la inflación, busca que se acerquen lo más posible a esta. No hay manera que un banco te pueda pagar más que la inflación por lo que busca alternativas fuera del sistema bancario tradicional. Consulta casas de bolsa, fondos de inversión privados, plataformas de crowdfunding, inversiones en criptomonedas, etc. Para ganar más de lo normal debes hacer cosas distintas a lo normal pero eso sí, antes de tomar cualquier decisión capacítate, asesórate e investiga.

Listo, el tema es sencillo y siguiendo estar recomendaciones estarás en una mejor posición para enfrentar lo que viene. He recibido comentarios respecto de que les da miedo leer esta columna porque los asusto con el asunto de la inflación, pero ni modo; si eres mi lector podrás quejarte de muchas cosas pero nunca de no haberte enterado de la neta en temas económicos. No te voy a endulzar las cosas para que luego te agarren empinado, mejor vele calando y prepárate total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sigas mis recomendaciones y tengas una lana extra. Si la guerra se acaba, todos se abrazan y salen arcoíris en todo el mundo entonces esa lana ya no la ocuparás y te sobrará; pero si las cosas se complican estarás preparado y el impacto en tu situación no será tan fuerte.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr