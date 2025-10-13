Propuestas para una Reforma Electoral

En esta semana, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo audiencias en diferentes entidades de la República Mexicana, y es el caso que realizará Audiencia en el estado de Michoacán, concretamente en Morelia.

Por ello, me parece importante realizar propuestas, mencionando cuáles deben ser los puntos por considerar en una reforma electoral, lo malo es que sería lo único que se pudiera decir en una audiencia de cinco minutos para exponer, faltando desarrollar el cómo podrían implementarse esas propuestas.

Por lo pronto, quiero darles mis propuestas que considero deberían incluirse en la reforma electoral, desde un punto de vista personal y académico.

Primero, debe enfocarse en una representación política “proporcional pura” en las cámaras legislativas, es decir, que se traduzca la votación en representación política en la Cámara de Diputados Federales, en la Cámara de Senadores y también en las cámaras locales, incluso en los cabildos de los ayuntamientos.

Dos, revisarse el financiamiento a los partidos políticos, en relación con la fórmula para el financiamiento ordinario, así como el que reciben a nivel federal y a nivel local, porque pudiera haber una duplicidad de financiamiento. Además de limitar el financiamiento privado, y excluirlo de las campañas para que solo se permita financiamiento público que es más fácil de fiscalizar.

Tres, reducción del costo en las campañas electorales, disminuyendo tiempos de las mismas, también en espacios de radio y televisión, lo que evitaría la saturación, limitar la contratación en redes sociales, así como dar acceso a medios electrónicos solamente veinte días antes de la jornada electoral, insisto, para abaratar costos y evitar saturar al electorado.

Cuatro, avanzar en la utilización del voto electrónico, así como la implementación de mecanismos electrónicos para emitir el sufragio o también para llevar a cabo los cómputos y escrutinios, y con ello tener resultados a la brevedad.

Quinta propuesta, poder ampliar el voto pasivo y activo para las personas desde el extranjero. La comunidad migrante desea tener mayor participación en la vida política de su país de origen, ya sea votando para más cargos, no solamente para algunos, incluso a nivel local o de ayuntamientos; pero también poder participar como candidatas y candidatos bajo el régimen de una doble nacionalidad o una residencia binacional, es decir, que puedan, aunque no estén presentes en el territorio, tener participación activa en la vida política.

Las anteriores, son propuestas, obviamente falta el cómo implementarlas, lo que dejaré para otra ocasión.

Síganme en mis redes sociales: Juan Adolfo Montiel en Facebook y @JuanAdolfoMonti70 en TikTok.

BCT