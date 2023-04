Prodecon: la ilegalidad manifiesta

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) siendo ya oposición propuso por medio de sus legisladores federales la creación de un ombudsman fiscal; en su momento el entonces presidente de la nación, Vicente Fox Quezada impugna la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) através de una controversia constitucional y una acción de insconstitucionalidad, medios de defensa que a la postre pierde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; previamente había vetado el Decreto de dicho ordenamiento legal.

Posteriormente, la Cámara de Senadores designa de una terna propuesta por el titular del poder ejecutivo federal Felipe Calderón Hinojosa, recayendo el cargo en la Licenciada en Derecho Diana Bernal Ladrón de Guevara del 28 de abril de 2011 al 30 de abril de 2019; desde entonces y hasta el pasado 4 de abril, la titularidad de la PRODECON se encontraba acéfala.

La situación cambia de manera sustancial el 3 de abril de los corrientes, cuando de manera ilegal, el Secretario de Gobernación designa a un Subprocurador y al día siguiente por disposición legal, hace las veces en automático de titular de dicho organismo; un tipo de jugada “maestra”, dando lugar a que dicho subprocurador llegue a la titularidad de la PRODECON ante la ausencia de un titular designado por la Cámara de Senadores en legal forma, un fruto de un acto viciado de origen.

Es más que evidente que la designación no fue conforme a derecho, que el poder ejecutivo en funciones no le interesa la institución que defiende y representa a los contribuyentes en México, el nuevo titular que llega en “automático” es un jurista de sobrada fama, me parece extraño que se preste a una jugada del gobierno federal para ser el nuevo titular, el más que nadie sabe que su llegada jurídicamente será cuestionada y eventualmente impugnada; es un tipo “golpe de estado” fiscal.

El día 4 de abril de 2023 el poder ejecutivo federal se apropia de manera estratégica en la víspera de un periodo vacacional, de una institución autónoma que representaba y defendía en forma libre y gratuita al contribuyente mexicano de las arbitrariedades del fisco federal, frente al silencio de los investigadores y académicos mexicanos...

@lvarezbanderas

rmr