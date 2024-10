Porque sí, debate social y “discriminación”

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador heredó a la Nación 17 reformas constitucionales que se han ido aprobando al paso de su gobierno así como de este nuevo gobierno y las cuales por su contenido son relevantes (antes la oposición se jactaba de que las reformas del Ejecutivo Federal no eran trascendentes, sino anecdóticas, hoy supongo no piensan lo mismo).

Las reformas y su implementación han tocado a la Nación entera, unos a favor, otros en contra.

Esto ha consumido el quehacer público y mucho del quehacer privado, incluso, para dar paso a intensas deliberaciones entre amigos, familiares, conocidos.

La discriminación que se expresa en la denostación del “otro”, en acusarlo, adjetivarlo, ofenderlo, menospreciarlo, incluso en dejarlo de lado, me ha llevado a pensar que a veces discriminamos, sin querer, sin intención, incluso a veces por necesidades que se tratan de satisfacer a favor de esas mismas personas que “parece” (y solo parece) dejamos un poco lejanas o con intermitencia.

Eso llevó a quien escribe, a recordar a mi familia (madre, padre y hermanos) y, en especial, a mis dos hijos (André y Frida), a quienes por motivo del trabajo -muchas veces relacionado con los temas que ahora se debaten en el país- no puedo ver como quisiera.

También, claro, está mi padre que sobrevive a mi madre -ella una enorme mujer y él un gran hombre cuyo buen ejemplo no he podido emular lo suficiente- y a mis hermanos -ejemplares personas esforzadas por sí mismos y por los demás, con sinceridad-

Pero, reitero, mi foco de atención en estos “no estar” lo suficiente, son mis hijos y quiero decirles a ellos, como diría cualquier padre a sus hijos, que estas ausencias no tienen nada que ver con olvido, falta de amor, falta de cariño.

Por el contrario, como cualquier padre o madre trabajadora diría, ese “no estar” con ellos tiene que ver con laborar y con el fin de brindarles satisfacciones, mejores condiciones de vida a ellos y a todas las personas.

Como cualquier padre y madre que trabajan, les expreso que, si existe una causa legítima para trabajar en una lejanía, no es por la lejanía, es porque a veces la vida así nos lleva y nos lleva a favor de quienes queremos.

Como cualquier padre y madre que quiere a sus hijos, les diría que es como ocurre con los pingüinos cuando nacen: un padre se aventura lejos, camina, nada, pesca y nuevamente se esfuerza, camina, anda y en medio de las borrascas del invierno lleva consigo el alimento para que sus crías estén bien.

Como cualquier padre y madre trabajadora les diría a sus hijos, les explicaría que los padres también sentimos, también extrañamos, también acurrucamos soledad; pero que la sola idea de que ellos son y están, aún en la distancia es un motivo para seguir adelante, justamente por ellos.

Como cualquier padre y madre trabajadora, les diría que es una enorme satisfacción verlos crecer, desarrollarse, que ríen y, a veces, lloran (algo que, a veces, también hace falta).

Todo eso y más les diría, y se los digo: son importantes, lo más importante, sin lugar a duda.

Mientras, hay que seguir, no vencerse, y seguir, en el debate por el futuro de cada uno; pero también en la lucha por un México más justo.

