Por la paz y tu seguridad

México sufre el peor momento de inseguridad en su historia reciente con 122 mil víctimas de homicidio doloso desde 2018. Se hace patente que no existe estrategia ni inteligencia del gobierno federal para atender el principal problema que aqueja a la sociedad y ante ello, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando que llegue el 2024 y la ciudadanía los bote.

Debemos evitar que la situación siga agravándose y cause mayor dolor entre las familias.

El gobierno de Morena se ha encargado de desarticular policías estatales y municipales cortándoles recursos y apoyos federales, al tiempo que a la Guardia Nacional no le destina los recursos necesarios para que sus elementos estén bien equipados y cuenten con las garantías esenciales para poder hacer su trabajo. A Morena no le interesa la seguridad del pueblo y, a decir de la propuesta de paquete económico para el año entrante enviada por el Ejecutivo al Congreso, la anemia presupuestal no se corregirá.

El año pasado más de 22 millones de personas fueron víctima de algún delito, teniendo presente que solo 10% de los ilícitos fueron denunciados, lo cual devela una realidad mucho más trágica.

Y ante ello lo peor que pudiera suceder es dar un salto al vacío, quitando a la Guardia Nacional el apoyo de las Fuerzas Armadas como se contempla para 2024 o peor aún, adscribiéndola en su estructura sin un mando civil como lo ha aprobado inconstitucionalmente la mayoría de Morena en el Congreso.

Por tal razón, el PRI ha propuesto ampliar a 4 años más el periodo en el que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, a fin de no dejar a su suerte a millones de personas que dependen del apoyo militar para no permitir que grupos criminales sigan consolidándose y apropiándose de territorio.

Esa es la trágica realidad que obliga a que el PRI proponga esta medida de emergencia, buscando preservar un mínimo de condiciones para que el siguiente gobierno cuente con las condiciones necesarias para gobernar y corregir los errores garrafales que Morena está cometiendo desde el gobierno.

México sufre una situación de violencia, crisis económica, tragedia sanitaria, regresión democrática, debilitamiento institucional y grave corrupción. Y desde la oposición, el PRI hará lo necesario para ser parte de las soluciones que el pueblo exige.

Desde hace 93 años, la misión del PRI ha sido crear las condiciones para garantizar el bienestar de la población.

*Presidente Nacional del PRI.