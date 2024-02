Política bla bla, vacío de verdad

El discurso político es retórica astuta pero hueca, pinta un mundo muy bello pero inexistente. Nada de verdad, pura mentira.

Vista panorámica

La República de la mentira es lo mismo que la realidad imaginaria del presidente: la realidad de México es aquella de los “otros datos” de la Mañanera, la que crea Andrés Manuel en sus deseos y en su fantasía. existe en su imaginación y su voluntad pero está muy lejos de la realidad, la brecha es inmensa. No es la realidad dura y desastrosa que enfrentamos los ciudadanos normales en tantas luchas y carencias, cada día .

Este discurso fantasioso, finalmente mentiroso se contagia a los cercanos, las hordas de MO--NA y se hace pandémico en el círculo oficial, en los incondicionales del jefe dogmático.

Claudia no cuida la verdad sino frases que suenan bonito. que hagan soñar a los mexicanos, los distrae de un mundo kafkiano y los encierra en un cuento de hadas, los enajena maquillando o negando la realidad desastrosa que han construido, de vida oprimida, miserable y sin esperanza dl pueblo humilde. México está muy bien pero sólo en su narrativa.

Manejan mañosamente la lógica de Aristóteles, manejan muy bien las falacias, afirmaciones falsas con apariencia de verdad, manejan una retórica que es una cadena de mentiras las afirmaciones falaces, crean un mundo artificial de mentiras: fingen un gran respeto y atención al pueblo humilde, cuando en realidad sólo les interesa su voto.

Hacen reformas para prohibir el fentanilo. Su consumo es un crimen ciertamente perverso y no necesita ninguna prohibición.

El gobierno actual ha tenido aciertos y también errores y fracasos. Sólo presentan sus logros y los magnifican, ocultan y borran sus desastres enormes y terribles que hacen que el país ha retrocedido y muestra fracasos notables. Oculta la destrucción de la naturaleza con el que en Maya que es un proyecto para los liberales del dinero y no para los humildes mayas.

Manda reformas para demoler la democracia, la división de poderes, las instituciones democráticas. Según el, eso es democratización y busca el uso más racional del dinero.

Oculta su intención de establecer una dictadura comunista y atea como la que impuso Fidel Castro y que es la desgracia, que dura muchas décadas, de los cubanos. Hablan sólo de 4T y del bien al que aspiran los de abajo, que tienen la peor parte.

Promueve la injerencia y la demolición de la democracia hablando de democratización y de un empleo más sobrio de los recursos de dinero.

Afirman que MO--NA en la esperanza de México, ni es esperanza ni es de los pobres en México sino de la nueva clase política.

Manda un paquete de reformas a la Constitución, supuestamente buscando el bien de los pobres y en realidad promoviendo el voto favor de los candidatos, acabando con la alternancia para no soltar el poder.

La luz de Dios

Mentalmente parece que creen en la verdad y el bien, la belleza y Dios que fundamentan todos los valores y principios de la cultura mexicana. Pero en la práctica, no son honestos, prevarican, están lleno de antivalores, se crean sus propios valores, antivalores, “otros datos”, la ambición de poder, gloria y dinero para satisfacer la egolatría del caudillo y las ansias desmedidas de poder, dinero, aplausos y fama. todo esto trae el sufrimiento del pueblo y la dictadura: apoderarse del poder, totalitario, autoritario y opresor y no soltarlo.

Nos quieren enajenados e indefensos para seguir derribando nuestras instituciones, llevándose nuestros tesoros del progreso genuino, el bienestar, la democracia y su ambiente de libertad y dignidad de la persona humana, creyente en Dios, sin la bota encima del caudillo, que despoja y asesina, que instaura un régimen de terror y de muerte .

Esto exige del pueblo una atención, lucidez, sentido crítico para no dejarse “envolver” y precipitar en una dictadura populista y mentirosa en que los poderosos se sienten dueños de vidas y fortunas.

Es necesario que los mexicanos defendamos las conquistas democráticas de las revoluciones que por siglos han costado tanta sangre de hermanos.

Es necesario apoyarnos en los tesoros de fe: Dios, Cristo que es testigo de la verdad, la Virgen de Guadalupe que vela por los avances de México como una familia divina, de fe en Dios y de servicio a los humildes que son los señores en democracia.

Su retórica aparentemente brillante muestra graves vicios de lógica, a afirmaciones que tienen sólo un valor limitado, les dan un alcance universal, una golondrina no hace verano.

Sacan afirmaciones de su contexto y las vacían de validez.

No dialogan, no aceptan la pregunta ni dan una respuesta, miran al cielo y se ponen a chiflar, se salen por la tangente e imponen los temas de su agenda para distraer la atención de los verdaderos problemas.

No podemos ser un pueblo distraído, irreflexivo, al que “le “valen” los graves problemas de su persona, de su comunidad, de su nación, un pueblo que vegeta y que no piensa y, consecuentemente no está presente en los problemas y busca su solución.

Necesitamos tomar muy en serio esta situación crucial en que está en juego el régimen de democracia por la dictadura, opresión y miseria espiritual, moral, material. Aquí me salta a la mente la experiencia dolorosa que aún hoy transmiten los hermanos cubanos bajo la dictadura que impuso Fidel Castro.

Debemos sentir el vendaval del tsunami rojo que viene hacia nosotros, la dictadura de un tirano que destruye la democracia para tener todo el poder.

Es tiempo de reaccionar, basta alinearnos en las filas de votantes y con el voto cambiar el rumbo de México y salvar la democracia y una vida de libertad y dignidad de la persona humana y no la dictadura del terror, el hambre, el odio, la mentira.

Es necesario defender la fe católica. Los dictadores comunistas y los liberales ven a la Iglesia Católica como una muralla que hay que amordazar y demoler. ¿Vamos a revivir la sangrienta guerra de los cristeros contra el autoritarismo del gobierno?