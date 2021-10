Plataformas para comprar criptomonedas en México

El universo de las criptomonedas es apasionante y al mismo tiempo extremadamente complejo todavía para la gran mayoría de las personas, quienes pueden perderse en una inmensidad de monedas virtuales que existen hoy día.

Si bien en la pasada entrega mencioné algunos de los inconvenientes o riesgos que existen, en la actualidad son vistas por muchos como una excelente forma de conservar ahorros, por lo que millones de personas se están sumando a esta tendencia económica, que parece imparable.

Por ejemplo en Argentina miles de personas se están volcando mensualmente a la tendencia de comprar este tipo de activos virtuales, en pos de proteger sus dólares. Los consumidores mexicanos se están moviendo en esta misma línea, tras la impresionante recuperación del Bitcoin luego de su estrepitosa caída.

Aun cuando nadie puede pronosticar con exactitud qué va a ocurrir, si decides incursionar en este mercado, hay formas de capacitarse online para aprender a realizar mejores inversiones y minimizar los riesgos así como elegir las mejores plataformas para comprar y vender criptomonedas.

Recordemos que las criptomonedas son un activo virtual, que puede ser utilizado para realizar operaciones financieras y económicas (compra y venta de bienes y servicios) de forma cifrada.n

Las plataformas que reúnen a los compradores y vendedores de criptomonedas, son conocidas como Exchange y para hacer uso de ellas debes verificar tu identidad, ya que están obligadas a recabar información personal sobre los usuarios que adquieren activos digitales, a fin de evitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero ¿Realmente es seguro y legal comprar criptomonedas o criptodivisas en exchanges desde México? Sí lo es, ya que no existe ley en nuestro país que lo prohíba, pero al tratarse de activos no regulados por las autoridades mexicanas, no siempre es seguro adquirir estos activos.

Existen plataformas con mucha experiencia y confiabilidad, pero debemos recordar que en México existe la Ley Fintech que regula las instituciones en cuanto al Wallet o portafolio de recursos, pero no existe una ley que regule las operaciones con criptomonedas, por lo que es completa responsabilidad de los usuarios.

Si estas interesado en adquirir estos activos y así diversificar tu portafolio de inversión es necesario que busques opciones con experiencia y respaldo de una gran comunidad o en su caso de empresas que operen directamente en México.

Cuando hablamos de criptomonedas, lo primero que nos viene a la cabeza es el BitCoin, y tal vez después Ether, Tether, Polkadot y hasta la famosa DogeCoin, que es la favorita de Elon Musk, sin embargo no figuran otras como Bitso, por el simple hecho de que su mercado se encuentra en Latinoamérica, un área en la que apenas se está comenzando a popularizar

Precisamente entre las mejores opciones para quienes vivimos en México se encuentra BITSO, ya que se trata de una empresa regulada en México en cuanto a Wallet de recursos al igual que TAURUS. En tercer lugar, se encuentra BINANCE, el exchange más grande del mundo, en la cual usar tarjetas de crédito o débito.

Otra plataforma extranjera, donde se pueden adquirir estos activos digitales es HOTBIT, ya que tiene mucha experiencia en el mercado y la plataforma MEXO es la única en donde se puede adquirir la stablecoin MMXN, moneda digital que se encuentra respaldada por el peso mexicano.