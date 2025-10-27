Hemos comentado que a la gente difícilmente le gusta que le vendas. En realidad, la mayoría de las personas rechazan nuestros discursos de venta, porque lo que quieren, en realidad, es tomar sus propias decisiones de compra y no sentir que los estamos empujando a una.

¿Qué hacer entonces para persuadir a una persona de manera sutil pero efectiva? La clave está en llevarla a una zona de aceptación, y no a una zona de rechazo.

Este modelo de aceptación-rechazo después lo abordaré, pero por el momento vale la pena decir que todos nos movemos como en un campo de futbol americano, es decir, entre yardas, y ciertos temas nos llevan a una zona de aceptación de nuestra parte o a la otra zona del campo, que es la del rechazo.

Piensa en alguien que te pide que compres algo o hagas algo y esa petición no te agrada; es más, puede ser que la rechaces con fuerza.

La realidad de las cosas es que es difícil hacer cambiar a alguien de opinión; sin embargo, sí es posible.

Lo que hay que hacer es “pedirle menos”, en lugar de pedirle o exigirle más.

A esta técnica de venta también se le llama: “pie en la puerta”. ¿Recuerdas cuando peleabas con tu hermana o hermano y corría a encerrarse en la recámara? Tú corrías detrás de él o ella, y si bien quizá no le alcanzabas, bastaba con que pusieras el pie para evitar que “alcanzara a cerrar la puerta”. ¿Recuerdas esa acción?

Hacer cambiar de opinión a una persona se puede hacer de esta manera:

Primero: pídele algo pequeño, algo razonable que no lo lleve a su zona de rechazo y se niegue.

Es decir, pídele algo pequeño, y cuando te dé el sí, significará que pudiste poner el pie en la puerta para evitar que te cierre la oportunidad de venta.

Segundo: si le pides algo relacionado con el tema, será aún más fácil venderle.

Concluyo: no pidas un cambio drástico si quieres persuadir a alguien. Inicia con algo pequeño, o fragmenta la petición para que sea más manejable.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios. Es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 4433181742 / redes sociales @ChristiánConAcento

rmr