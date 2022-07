Peña: ¿El beso del diablo?

El próximo año 2023, específicamente el 4 de junio, en el Estado de México se llevarán a cabo elecciones para renovar al Ejecutivo Estatal por los siguientes seis años, y todo parece indicar, que el moribundo Partido Revolucionario Institucional se jugará el todo por el todo en esta elección.

Esta entidad no solo representa una reserva estratégica de votos (Listado Nominal de 12.4 millones de electores que representan el 13.36% del nacional) para el partido tricolor, de cara a la elección del 2024, sino un importante bastión económico, (la entidad contribuye con el 9.1% del producto interno bruto nacional, apenas superada por la Ciudad de México), y político, que serviría para evitar la casi inevitable extinción de ese partido.

Las maniobras a las que recurrirá el dino priista comenzaron con imponer a la presidenta del Órgano Electoral Local, a una académica sin experiencia electoral y cercana al actual gobernador Alfredo del Mazo.

Ha trascendido, además, que diversos actores políticos locales que aspiran a la nominación tricolor y aliancista a la gubernatura, han buscado acercamientos con el ex presidente de la república, Enrique Peña Nieto, por lo que no es de dudar que el también ex mandatario mexiquense, dará el beso del diablo al candidato que asuma ese reto.

Una encuesta realizada por el medio de comunicación nacional, El Financiero, menciona que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es actualmente por mucho el partido con mayores preferencias electorales en el Estado de México con el 40% de intención del voto, y con el 19% de preferencias electorales, el partido que actualmente gobierna la entidad, el desgastado PRI.

Este partido está por perder el estado en donde tiene hegemonía, es por eso que se estará jugando la vida o la muerte política. Por primera vez en la historia, el Estado de México será gobernado por un partido distinto al PRI, y totalmente ajeno al Grupo Atlacomulco. Sin duda, esta elección será la antesala a la desaparición del Partido Revolucionario Institucional.

