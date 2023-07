Pasalagua y los grupos de presión

En Michoacán se está generando un escenario de grupos de presión híbridos, entendiendo como fenómeno a aquellos que no buscan tener el control directo del poder político, pero sí incidir en las políticas públicas; se disfrazarán para no parecer grupos de choque, camuflándose bajo la legislación electoral. Sí, hablamos de los nuevos partidos políticos y en particular del sector transportista que representa José Martínez Pasalagua.

Pasalagua mantiene el control gremial a través de la Comisión Reguladora del Transporte, ariete que ha sido utilizado como grupo de presión e incluso de choque. Por más ocurrencias verbales para asumir una postura de "defensa social" es claro que está en contra de todo lo que provenga de gobierno. Está bien, así es su génesis, y para eso le prestaron el poder los priistas, para el negocio del transporte ha sido por décadas y en particular la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) una caja chica para entregar recursos y concesiones durante procesos electorales.

Ahora con su familia quiere el negocio completo: ser grupo de presión y/o choque con los transportistas, abrir la franquicia política, desde luego que no con una plataforma ideológica, sino buscar el fuero y acceder a las prerrogativas. El estar en contra de todo: Cablebús en Uruapan, Metrobús en Morelia… hasta en contra del nuevo mercado de Pátzcuaro, nos da una pincelada de cómo se desdoblará en este proceso electoral. En tanto, comenzaron las comparecencias en la fiscalía estatal de dirigentes que por presuntas amenazas buscan que se suspenda la obra de 300 millones de pesos.

Michoacán Primero, de Antonio Plaza y operador de Alfonso Martínez, se unirá -clarísimo- con la asociación de Luis María Calderón, amiga de Plaza, para ser presión, pero también para intentar arrebatarle a AN un sector de la derecha michoacana.

Claudia, cansada

Además de las horas de espera que tuvieron que soportar los simpatizantes de Claudia Sheinbaum la semana pasada en Morelia, a la científica se le notó agotada, sin mucha fuerza. Claro que había ánimo, sin duda, pero no lo que provoca su discurso.

Cuando se anunció que Giuliana Bugarini sería la responsable de Claudia en la entidad se buscó un viraje al trabajo que realizaba Raúl Morón; pero la verdad es que el trabajo de la funcionaria estatal -quien tiene prohibido asistir y apoyar en este proceso interno-, ha dejado mucho que desear. Lo que mantiene Claudia es lo que conquistó desde hace tiempo, poco ha aportado Bugarini.

Lavado de cara

Después de la derrota del Estado de México, el Grupo Atlacomulco, es decir el sector duro de Enrique Peña Nieto dio un golpe a la actual dirigencia priista; la renuncia de los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga es la evidencia del distanciamiento del ex gobernador mexiquense con "Alito".

rmr