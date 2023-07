Para qué cambiar si llevo años haciéndolo así

La actualidad de los negocios tiene la característica de encontrarse siempre en constante evolución y esto está representando un enorme riesgo de supervivencia para aquellas empresas que se encuentran en proceso de cambio generacional porque, quien actualmente las dirige, son empresarios veteranos, en una etapa de vida madura y que, en la mayoría de las veces, le tienen miedo al cambio. Por esta razón, cuando su compañía presenta tendencias de desempeño negativas buscan pretextos y razones imaginarias mientras no sea “porque no has evolucionado”.

El golpe de autoridad lo ejercen con argumentos como "llevo x años haciéndolo así" o "si no funcionara no estaríamos aquí". Y el argumento sonaría sólido si no fuera porque el planeta que habitamos después de la pandemia es totalmente distinto al que había antes. Y es aquí donde el contra argumento sería "sí, lo sé, te funcionó 30 años pero en el 31 ya no y hay que cambiar".

Todavía son muy frecuentes las empresas que no se animan a digitalizar su oferta comercial y pretenden mantener su cuota de mercado usando estrategias tradicionales. Hay giros como mueblerías que siguen invirtiendo en esos enormes pisos de exhibición para vender sus productos porque así les ha funcionado por años y años pagando rentas enormes e invirtiendo en inventarios gigantes.

Para evitar que te suceda en tu negocio te paso algunas recomendaciones. Pruébalas, vas a ver que funcionan:

No inviertas en fierros, invierte en tu gente. La mayoría de los problemas de muchas empresas se resuelven si los empleados reciben capacitación adecuada y cursos adicionales.

No seas creído y desarrolla tu liderazgo. Si eres el jefe no quiere decir que seas un buen jefe. Eso de ser el que da las órdenes desde lejos ya no funciona. Necesitas que tu gente te sienta parte del equipo. Toma cursos de liderazgo y empatía laboral. Hay muchos en línea y son gratuitos.

Adapta tu marketing. Recuerda que las estrategias de antes estaban diseñadas como disparo de escopeta: amplio y esparcido. Ahora, el marketing debe ser dirigido a tu cliente objetivo. Háblale sólo a aquellos que quieres que te escuchen, tu producto o servicio no es para todos, es sólo para los que lo ocupan.

Esa vieja frase de “el cliente siempre tiene la razón” ya no aplica. Lo que si aplica es “el cliente es el centro de todo” lo que implica que ahora la experiencia del usuario es lo más importante y debes adaptar tu mensaje y tu comunicación a ello para que logres una conexión.

No camines sólo. Haz alianzas, genera networking, provoca coopetencia (te expliqué este concepto aquí: https://mimorelia.com/columna/fomenta-la-coopetencia )

Aprovecha los momentos complejos para resaltar. En lugar de hacerte para atrás cuando las cosas se pongan difíciles has lo contrario. Genera más ruido, mete promociones, vuélvete más agresivo en tus estrategias comerciales. Que se vea que te adaptas rápido y que quieres crecer. Eso generará confianza en tus clientes.

Puede que sientas que todas estas recomendaciones son difíciles por eso dejé la más importante para el final: Desarrolla tu red de seguridad. Es imposible que, como empresario, sepas de finanzas, de marketing, de producción, de distribución, de ventas por internet, etc. Es por eso que, para que te puedas concentrar en lo que sí sabes hacer, tengas a los especialistas adecuados que te ayuden a resolver las cosas. Y no se trata de que contrates un ejército de asesores porque no hay cartera que lo aguante. Se trata de que contrates al asesor correcto en el momento correcto dependiendo de la prioridad que tengas en ese periodo. Un consultor es una tabla de apoyo temporal. Tienes una necesidad, llega, la resuelve y se va para que pueda llegar otro con otra especialidad y te resuelva otra necesidad. Esto te saldrá mucho más barato que querer, tú mismo, descubrir el agua caliente.

