Olimpiadas y conflictos mortales

Responsables del planeta, debemos estar concientes del momento que vivimos, jerarquizar los problemas.

Vista panorámica

La persona sabia tiene la mirada atenta a la realidad. Sabe jerarquizar los problemas y estar en lo más grave. En este momento está el evento deportivo que tenemos cada cuatro años: los juegos olímpicos. Deseamos vivamente que caigan medallas de oro para México, no podemos conformarnos con el bronce y la plata. Ojalá el boxeador Marco Verde, logre la hazaña. Tiene la medalla de bronce en semifinales.

Al mismo tiempo están sucediendo gravísimos conflictos, así la guerra palestino-israelí Es impensable e imperdonable tantos muertos, los primeros que hicieron los de Gaza y los miles y miles que ha hecho Netanyahu. Una sola muerte es inaceptable.

Hay grave crisis financiera, lunes negro para el peso mexicanos y las bolsas de valores de todo el mundo, porque Estados Unidos amenaza recesión. ¿cómo le pegará a México

Hay otros problemas muy graves en África en varios países, Togo, Nigeria…. En asia, Bangladesh tiene conmoción social..

La crisis electoral en Venezuela donde el dictador Nicolás maduro no admite su derrota en las urnas es impredecible, más allá de la vida y la muerte.

Aquí los Colectivos armados no deben obedecer al tirano, el ejército tampoco. Es el problema trágico cuando el país se ha militarizado y el ejército tiene compromiso con el tirano para asesinar a los ciudadanos demócratas. En estos casos hay que ver uno consigna a los soldados: no obedezcan al tirano ni a los oficiales para masacrar al pueblo. El tirano no acepta su derrota y calumnia a la oposición.

En México vivimos una crisis sociopolítica gravísima, sumamente importante que puede llevarnos a una situación como la de Venezuela: la reforma al poder judicial que lleva al control del poder legislativa por el Ejecutivo y la desaparición de la separación de poderes. Asesinaron al periodista Alejandro Martínez en Celaya, puede quedar en la impunidad, como tantos asesinatos.

Venezuela, cuánto tiempo perdido, la absurda e irracional votación en favor de Hugo Chávez, todo esto se veía venir, comentábamos en el momento con colegas venezolanos: ¿cómo puede el venezolano votar por Hugo Chávez? La gente no entendió. Los venezolanos siguen pagando ese error carísimo y con daños trágicos y a veces irreparables.

El dictador Maduro sale a declarar solemnemente, se arropa en la verdad pero miente con cinismo al afirmar que gano y calumnia a quienes proclaman el voto de la oposición.

Islas vírgenes, país más pequeño que Michoacán, tiene su medalla de oro. En México no podemos caer carear una medalla de bronce o de plata, tenemos que ser exigentes e ir por el oro. Ojalá el boxeador lo consiga.

La luz de lo alto

Nos detenemos en la tragedia por una dictadura que tiene al pueblo hermano de Venezuela en el caos socioeconómico, con problemas de esclavitud y opresión y signos de genocidio.

¿Cómo es posible que un ser humano como Nicolás maduro sea tan insensible y perverso y no se detenga ante el colapso de un país y el sufrimiento y la muerte sangrienta y por hambruna de tantos hermanos suyos venezolanos? Así es Nicolás Maduro y la casta de dictadores que se creen muy puros y que andan entre la gente. Hay muchos en Latino América y en el mundo.

¿Hay una explicación razonable y humana? Maduro no tiene corazón de ser humano ni un pensamiento lógico, es más un endemoniado, o está poseído por un demonio que es, por esencia odio, sangre y mentira porque quiere ser como Dios. El demonio es por esencia soberbio, ególatra porque se siente un dios y quiere ser adorado, es asesino y mentiroso. Se cree igual a Dios como Luzbel y por eso se considera indispensable.

Se envuelve de tinieblas, impenetrable, ni ve ni oye ni entiende. Es la imagen del terrible enemigo de Dios, a quien no le importa matar a los hombres porque son imagen de Dios y prefiere el odio, la obcecación hasta el juicio final y el infierno.

Tiene el poder de seducir a la gente, les echa el vahó didabólico, como los coyotes de comprarla con programas y con dinero del pueblo.

¿Cómo hay gente que no vea la maldad y el engaño y los siguen y lo apoyan? Es absurdo y son actitudes de personas serviles, sin autoestima, fanatizados y fuera de sí, sin conciencia, sin digni dad, sin autoestima, como un esclavo o como un guiñapo lastimero.

Es lo mismo en todas las dictaduras del mundo, no se respetan las normas de la democracia, no se tiene en cuenta el caudal de sabiduría que la humanidad ha atesorado a lo largo de milenios.

Hay principios que no pueden faltar en una democracia, así la división de poderes. El Magisterio (de la Iglesia Católica) “reconoce la validez del principio de la división de poderes en un Estado.: Es preferible que un poder esté equilibrado por los otros poderes y otras esferas de competencia (organismos independientes), que lo mantengan en su justo límite. Éste es el principio del estado de derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres”. (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 407).