“Nueva rectoría”. UMSNH

Las reglas que gobiernan a la máxima casa de estudios para elegir rector(a) se contienen en su Ley Orgánica que luego se desarrolla en vía reglamentaria.

Esas reglas atribuyen a la Comisión de Rectoría (un órgano integrado sustancialmente por exrectores de la UMSNH) tomando en cuenta la opinión de la comunidad universitaria, la facultad de nombrar al (a) rector(a) de la institución.

Es clara la duda que recae sobre la “autonomía” de la Comisión de Rectoría de la UMSNH a la hora de elegir a una nueva persona como rectora, porque los exrectores tienen vínculos manifiestos con gobiernos en ejercicio o del pasado reciente y eso abre vías de comunicación con los gobiernos en tránsito, para que se mantenga “el control” sobre la UMSNH a través del(a) rector(a) que se designe.

Cada gobierno estatal tiene como objetivo colocar –controlar o hacer dúctil- a un(a) rector(a) que le permita mantener el orden, la paz y la tranquilidad en la UMSNH, pues la Universidad es un factor de poder real que afecta su estabilidad. Dicho de otra manera, si la UMSNH está en paz, el gobierno estatal tiene una muy buena parte ganada de su propia estabilidad.

Con esto se quiere enfatizar que la pretensión reguladora de los gobiernos locales sobre la UMSNH, a través de la persona que sea rectora es natural, pero no por ello legitima, ni justificable, solo explicable.

La persona que arriba a la rectoría de la UMSNH, en el mismo riel discursivo, tiene que “responder” a quienes le han impulsado para llegar a la posición, ya otorgando nombramientos, ya realizando ciertas acciones, pero sobre todo manteniendo el orden interno, que se traducirá en buena medida en la estabilidad del gobierno estatal.

La comunidad universitaria de la UMSNH, formada por alumnos, empleados y profesores, es muy probable que quieran una Universidad más democrática, en la que cada alumno, cada empleado y profesor que no formen parte del grupo de “autoridades universitarias” puedan elegir a su rector.

Y me parece que la comunidad universitaria tiene razón, los órganos, procedimientos, etapas y reglas para elegir a un(a) rector(a) deben estar inspirados en los principios de participación y deliberación de todos los interesados, en condiciones de información suficiente, apertura, igualdad, equidad, libertad y mérito de opinión y perfil para ser rector(a), no en la decisión cupular.

Si la elección de un(a) rector(a) de la UMSNH fuera mucho más democrático y no cupular, la autonomía universitaria se fortalecería y es presumible que el nivel educativo también, porque la Universidad se manejaría con criterios no políticos, sino académicos -ello no impide hacer política, pero sería una política universitaria, académica-

Llamo yo, entonces, a que se tenga una mirada de mediano y largo plazo, con un sentido más ético, para que no solo se permita, sino que se impulsen las reformas a la legislación universitaria que permitan la elección de su rector(a) con un sentido mucho más democrático que el actual en pos del fortalecimiento de la “autonomía universitaria” y de la calidad académica, sin temor a perder “el control” de la Universidad, pues si una UMSNH está volcada en sí misma, en sus procesos académicos, seguramente le permitirá una vida más dinámica, pero ocupada de sí misma, no de la política local.

No dejo de pensar que un gobierno local morenista debería refrendar los postulados democráticos que el propio Presidente de la República ha manifestado públicamente, para ensanchar la deliberación y participación de las personas en todas aquellas decisiones en las que guardan un interés legítimo.

Que los estudiantes, profesores y empleados de la UMSNH participen de manera libre y activa en la elección de su rector(a) es un derecho político mínimo y además exigible, a través del voto secreto.

Ya no estamos en tiempos del pasado autoritario tricolor, amarillo o azul, o al menos esto se lee y escucha a diario.

Debemos ser consecuentes con ello y perder el temor a crecer democráticamente en la UMSNH.

RYE