Nos vamos a sacar un 10, pero en la inflación

No hay que ser especialista financiero para saber que estamos pasando uno de los peores momentos en inflación en décadas. Es cierto que no es un fenómeno que sólo se esté dando en nuestro país pero no es lo mismo que haya inflación en una nación con el nivel de salarios de, por ejemplo, Alemania a que la haya en un país en vías de desarrollo como México.

Vamos a seguir con el ejemplo de Alemani; ellos tienen una inflación que ronda el 8% anual y también tienen un indicador que mide el aumento de precios en las materias primas necesarias para la elaboración de los productos finales; lo llaman Precios de producción industrial y la subida está cerca del 35% El caso de esos güeros es que, derivado de la guerra en Ucrania se interrumpió el suministro de los energéticos por lo que este sector lleva alzas del 87% como promedio pero algunos como el gas natural han subido casi el 150% y la electricidad un escandaloso 240%

Aquí en México, el índice nacional de precios al productor lleva un alza de 10.08% y la inflación al consumidor ya va en el 8.62% pero cuando lo revisamos a detalle por estado nos damos cuenta que Oaxaca, Baja California y Campeche superan ya el 10%. Para el caso de Michoacán ya vamos en el 9.94% por lo que seguramente en los próximos meses superaremos la barrera del 10%. Ahora, dentro de la inflación existe la subyacente y la no subyacente y la diferencia entre ambas es que la 2da incluye los productos de temporada que son más volátiles y esta ya va en el 10.59%.

Si revisamos por concepto algunos productos como la electricidad subió un 10.1%, la leche un 12.9%, la tortilla un 13%, la carne un 13.6%, el pollo 11.7%, el huevo 32.3% y la gasolina un 7.5%.

En Mayo, el gobierno federal lanzó una cosa llamada PACIC que significa Paquete contra la Inflación y la Carestía y que ellos mismos lo describen como un “Acuerdo entre el Gobierno de México, productores, distribuidores y comerciantes, para garantizar precios justos”. Lo que buscan es incrementar la oferta de alimentos, eficientar la distribución y bajar aranceles de productos de importación; todo esto para que los precios ya no suban e incluso buscar que algunos bajen pero qué crees? Pues no ha servido, para variar, de nada. Al contrario, la medición de inflación de los 24 productos contemplados en el PACIC han tenido una aumento superior al 10% en TODOS los estados del país. El periódico el Economista realizó un índice estatal PACIC y demuestra otro fracaso más de esta administración federal. Por ejemplo Oaxaca tiene una aumento del 17.31%, Tlaxcala el 16.99%, Michoacán el 16.46%. El estado con el “menor” aumento de precios PACIC es Guerrero con el 11.41% así que salió peor la estrategia para según ellos bajar la inflación. Mejor si no le saben que no le muevan porque, ¿sabes cuál fue una de las brillantes estrategias? Los mentados precios de garantía que es un intento de control de precios y que te expliqué en mi columna de mayo: