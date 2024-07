No reformar sino cumplir la ley

Y las leyes son buenas, pero no los cumplimos. No se necesita reformar y controlar el Poder Legislativo sino cumplir las leyes.

Vista panorámica

Es un comentario que yo he escuchado, como una experiencia generalizada: las leyes de México no son malas, el problema es que no las cumplimos.

El problema de nuestro México lindo y querido es el desmadre. No tenemos el sentido de la ley como otros países, como Estados Unidos, el gringo siente que no debe “break the law“, quebrantar la ley, eso significa algo grave.

Nos encanta, por ejemplo, violar las leyes de tránsito, pasarse el alto, dar vuelta o estacionarse en lugares indebidos, usar “diablitos” y otros trucos para no pagar la electricidad, la combi, los cumplimos los deberes siempre que tenemos oportunidad. La violación de la ley se va junto con el hábito de mentir. Violamos la ley cuando robamos, tenemos el hábito de robar mientras se puede y no nos ven.

Los pueblos sajones son respetuosos de lo ajeno, si ven algún objeto perdido andan buscando al dueño para devolverlo, no piensan inmediatamente el robarlo y hacerse los disimulados.

En la conducción de los autos no hay ley, es la arbitrariedad y el exceso, por eso hay tantos accidentes que ocasionan daños graves y la muerte.

Un problema más grave y básico de los mexicanos es que somos una sociedad chapucera y mal educada que no tiene la base del respeto de los demás y de sus bienes.

No se educa la conciencia moral y las leyes de la convivencia en la escuela, en la Iglesia, en los grupos sociales.

Ese problema si es básico la educación integral del pueblo en el respeto a la ley, al orden público, a los seres humanos, y sus bienes. se deben respetar los derechos humanos: no atentar contra la vida de los no-nacidos, lo que hace la despenalización del aborto.

Un problema muy generalizado y triste en nuestros días es el despojo, el asalto, la invasión de los bienes ajenos. Hay organizaciones que tranquilamente despojan, así de la pequeña propiedad, en nombre de la justicia social.

Otra manera de infringir la ley es la violencia que va hasta los homicidios, hecho absolutamente condenable e insoportable. Es escalofriante la crueldad y la facilidad con que se asesina a los hermanos, por razones absurdas y absolutamente banales.

Algunos, por dinero, son devastadores feroces e implacables de la naturaleza, tan pródiga y tan bella que teníamos en México. Es el cultivo irracional e controlado del aguacate. del aguacate La han devastado ante la mirada impasible de los mexicanos.

En este momento aparece nuestra prócer apatía por qué no aprovechamos estas lluvias de milagro para estar plantando millones de pinos y otros árboles.

La luz de lo alto

Para salir de la crisis que tiene postrado a México, honda, grave, generalizada se necesita limpiar y corregir los vicios, una obra monumental de educación. Esta no debe reducirse a medio llenar un programa escolar, a transmitir conocimientos, se necesita una formación integral en los valores morales y religiosos crear hombres nuevos.

Es la 1T, la única y verdadera transformación, más allá de modas e ideologías dictatoriales y del poder de las tinieblas, enorme y satánico.

Así, impulsamos nuestra preciosa civilización y la hacemos avanzar a tiempos nuevos en un mundo digital que evoluciona vertiginosamente.

Necesitamos velar por la riqueza milenaria, profunda y noble de nuestro México mestizo, heredero de pueblos sabios y ricos en humanidad.

Necesitamos rescatar las conquistas sociopolíticas, la riqueza de nuestros principios e instituciones democráticas, tesoros inaprecialbes, en un avance difícil y lento a lo largo de generaciones y milenios. Con esfuerzo heroico y con sangre de los nuestros.

México es una tierra de libertades y derechos. Afirmar de los jueces que se oponen la reforma del poder judicial van contra la Constitución, es un dogma sin fundamento de un impositor para apoyar una imposición. Hay temas mas relevantes, como la vacunación adecada de los infantes y la seguridad que detenga tanta sangre derramada, a veces por la Guradia Nacional.

Hemos adoptado la democracica, para servir al soberano, al pueblo, con la participación de todos y el respeto absoluto y inalienble de los procesos electorales. Hemos crecido en democracia por la separación de poderes porque rechazamos a los caudillos y las dictaduras, veladas y astutas.

Nada es perfecto, afirma el Principito de Sainto-Exupéry. Asesan los enemigos de la patria que buscan intereses facciosos y mezquinos que van contra el bien común del pueblo que es el soberano.

Es necesario guiarnos por la verdad y poner una muralla de cemento y hierro a la hipocresía y mentira que pasa agasapada en la demagogia, el populismo, la falacias, las afirmaciones dogmaticas, sin legitimitación, huecas y absurdas.

Algo que puede salvar a la 4T, hacerla pura y favorable a los mexicanos es la preparación de los sujetos de la Transformación. Sin los agentes de un México sin corrupción, sin mexicanos nuevos no puede existir verdadera transformación. Para hacer un México sin corrupción se necesitan mexicanos nuevos, renacidos y educados en la democracia y los valores universales e inmutables.

Escribíamos ayer: “Sin la verdad y el bien moral vamos a la destrucción como en las dictaduras”.

Debemos buscar el bien de México sin ideología, buscando el bienestar de las multitudes de pobres de las que se compadece el Mesías, el más grande guía de multitudes, Jesucristo, Dios hecho hermano nuestro.