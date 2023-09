No hagamos elefantes blancos

Nuestro país se encuentra ante una de las mayores olas de atracción de inversión extranjera por el fenómeno del nearshoring; de acuerdo con datos del INEGI, la inversión física aumentó casi 18 % a tasa anual en los primeros seis meses de 2023, es el incremento más pronunciado desde 1993; además, se prevé que lleguen más de 450 empresas de Norteamérica, Europa y Asia en los próximos dos años, según un informe de BBVA.

Con decenas de empresas extranjeras queriendo operar en México también hay retos que debemos afrontar, uno de ellos es la oferta de parques industriales y centros de negocios que están al alcance de los inversionistas, pues se necesitarán más de 15 millones de metros cuadrados de espacios industriales en los próximos cinco años para garantizar el asentamiento de nuevas empresas, como lo afirma la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias.

Si bien, los estados de norte del país han sido beneficiados por su cercanía con los Estados Unidos, lo cierto es que la saturación de zonas industriales, la insuficiencia de recursos hídricos y energéticos ha propiciado que los inversionistas exploren otras regiones de la geografía nacional. En este escenario, Michoacán ofrece múltiples ventajas comparativas y tierra que se puede explotar para uso industrial, principalmente para las empresas de Asia que quieren entrar al mercado estadounidense o las norteamericanas que buscan acercarse al mercado asiático.

Está claro que los parques industriales son una alternativa, pero no debemos crear elefantes blancos. Yannick Saleman y Lucas Jordan, consultores de desarrollo del sector privado de la Práctica Global sobre Comercio y Competitividad del Grupo Banco Mundial, al analizar las lecciones aprendidas en la India refieren cuatro fallas de desempeño en torno a los parques industriales: 1) se planean, pero no se construyen; 2) se construyen, pero hay poca demanda de empresas para instalarse e invertir; 3) se construyen y hay demanda de espacios; pero no hay un efecto clúster, y 4) son exitosos, pero tienen efectos secundarios adversos al exterior del parque.

Las fallas están relacionadas con el proceso de planeación, construcción, operación y los actores involucrados, sobre todo, por la ausencia de un plan maestro de desarrollo; una mala elección de la ubicación al no considerar las vocaciones productivas, las prioridades y el potencial regional; procesos obscuros en la adquisición de terrenos; déficit de financiamiento para infraestructura; duplicidad de funciones y falta de experiencia de las personas que están al frente del diseño, operación y evaluación de los proyectos

Los parques industriales son parte de la infraestructura estratégica para atraer nuevas empresas, pero representan solo una variable para que éstas puedan operar, mantenerse y constituirse en detonadoras del desarrollo regional. Lo pongo en perspectiva, con la llegada de KIA a Pesquería, Nuevo León la población y la demanda de servicios se multiplicaron, en cinco años la población aumentó 69 %, al pasar de 87 mil 168 habitantes en 2015 a 147 mil 624 en 2020, lo mismo paso en Aguascalientes con la llegada del INEGI y la planta de Nissan.

Por ello, es imprescindible un ecosistema de inversión para crear un clima favorable de negocios, garantizar el suministro de agua, energía y el acceso a telecomunicaciones, planear sistemas logísticos y cadenas de proveeduría, pero también diseñar un programa ordenamiento territorial que oriente los procesos de planeación, coordinación y gestión intergubernamental para habilitar zonas habitacionales, instituciones educativas, hospitales, incluso, espacios de recreación.

Existen estudios, diagnósticos y diversos actores con experiencia para guiar los procesos de planeación industrial y no quedarnos en el intento, porque el objetivo es atraer nuevas inversiones, mantenerlas, generar economías de aglomeración y mejorar la calidad de vida de las personas, de lo contrario seguiremos viendo el tren pasar y observando en nuestras carreteras como se pasean las mercancías de otros países.

