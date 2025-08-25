Narrativa de marca

Escribir "narrativas" está de moda, particularmente en el mundo de la política, en donde le han comenzado a dar peso a la figura. Sin embargo, en este sector todavía no logran apalancar las marcas con narrativas relevantes, porque lo enfocan mal y su lógica operativa hace que no consideren importante la fuerza del marketing, del neuromarketing y del branding.

En la esfera comercial, las cosas son muy diferentes. Las marcas poderosas usan narrativas muy persuasivas que conectan con las personas, y es algo que se reconoce como indispensable.

Una narrativa no es otra cosa sino una manera de ver al mundo. Las marcas deben definir sus prioridades, deben saber qué realidad es la que desean crear y compartirla con sus empleados, con sus clientes e incluso con sus competidores.

Una cosa muy importante que nunca hay que olvidar: una narrativa no se inventa; se descubre, y su descubrimiento sucede a partir de su producto, de su historia, de sus procesos, de sus fundadores, de lo que les inspira o de su activismo en causas.

La narrativa de la marca establece hacia dónde puede y debe ir una empresa, y sirve para lanzar nuevos productos, para entrar en nuevos sectores, para comunicar. Todo debe estar integrado en la narrativa de la marca.

Y ojo con esto: la manera en la que la marca entiende al mundo, así es como hará las cosas, así es como debe priorizar qué productos lanzará, cómo comunicará y con qué contenidos.

Les pongo un ejemplo: si tú eres un(a) amante y activista pro naturaleza y crees fielmente en la necesidad de cuidarla o restaurarla, y decides que tu empresa venderá productos verdes, entonces será toda tu historia, tus experiencias y tus valores por la naturaleza lo que deberá integrar tus narrativas. Hacerlo así siempre le dará congruencia y consistencia a tu comunicación y neuromarketing.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 4433181742 / redes sociales @ChristiánConAcento

rmr