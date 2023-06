Municipios y centros comunitarios

La organización política del país gira en torno a la célula que son los municipios y estos representan la forma más próxima de relación con los habitantes de su territorio.

Muchos de los esfuerzos de los gobiernos municipales se focalizan en materia de calles, alumbrado público, seguridad pública, jardines, agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas, servicio de limpia, recolección de residuos, actividades lúdicas, entre varios otros que son de su competencia.

Así, los municipios se orientan a la prestación de servicios públicos que se pueden considerar “tradicionales” y, valga decirlo, vistos de una manera también “tradicional”.

Hoy, sin embargo, los adultos jóvenes, jóvenes, adolescentes y niños, tienen intereses que no son bien incorporados por los gobiernos de los municipios que siguen pensando tradicionalmente.

El empleo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente por los grupos indicados, es recurrente con diversidad de objetivos: información, formación, comunicación inter-personal, distracción, trabajo, entre tantos posibles.

También hay actividades físico-deportivas, artísticas y de distinta naturaleza que son de la preferencia de las personas, de forma diferente a como ocurría antes (las AMM, el diseño gráfico por computadora, bailes diversos, graffiti, música urbana, etc).

Paradójicamente, sin embargo, no existen espacios de fuente municipal que permitan “hacer comunidad” en este nuevo contexto.

Hablo en este caso de los centros comunitarios que sería bueno que los municipios fomentaran, no con propósitos políticos, como suele ocurrir en algunos casos en el norte del país, sino formativos, informativos y de restauración del tejido social.

No se propone que exista un gran centro comunitario o pocos centros comunitarios alejados de sus usuarios, sino centros comunitarios que se planeen y diseñen para ciertos ámbitos geográficos y/o que también consideren otros factores como densidad poblacional, espacios urbanos disponibles, vías de comunicación, recursos asignables, intereses de la población objetivo delimitada espacial y cuantitativamente, entre muchas otras variables, que permitan que los centros comunitarios, prácticamente “sean de los vecinos”.

Los centros comunitarios municipales, por ejemplo, pueden brindar servicios de: a) Biblioteca mínima, no solo formativa, sino de ocio saludable; b) Sala de lectura; c) Espacios de redes, conectividad abierta, acceso a equipos de cómputo y aplicaciones diversas no violentas, d) Expresión artística abierta a nuevas formas de literatura, pintura, música, con uso de nuevas tecnologías; e) talleres de robótica, de relaciones humanas, manejo de estrés y diversas temáticas psicológicas; f) pequeñas representaciones teatrales; g) baile urbano; y h) gimnasios básicos, entre muchas otras actividades, contando todas con un área de ludoteca o guardería para menores y espacios para adultos mayores y personas con discapacidades.

La definición de las actividades –que no necesariamente deben ser iguales en cada centro- debe partir de tomar en cuenta previamente los intereses de la población de cada área y atendiendo a las posibilidades presupuestales de los municipios, así que el primer paso sería recoger formalmente la opinión de las personas interesadas residentes en el lugar de cada centro y de ahí planear, ejecutar y supervisar.

La ventaja de un modelo de centro comunitario que tome en cuenta la opinión previa de las necesidades y aspiraciones de los usuarios, no solo haría coherente el centro con las perspectivas de la población objetivo, sino que le daría un cariz democrático.

El objetivo sería fomentar las relaciones personales entre los vecinos y sus familias, así como fortalecer sus actividades físicas, emocionales y lúdicas saludables.

La idea no es una escuela de oficios y artes, pues para esas materias existen muchas otras instituciones de educación y capacitación, sino algo bastante más ambicioso como recrear la comunidad, en orden y paz.

Un programa de espacios comunitarios que, por su naturaleza tiene como eje vertebral al municipio, no necesariamente debe ser un programa municipal, puede ser un programa estatal o nacional.

La idea, al final, es hacer comunidad, en orden y con paz.

RYE