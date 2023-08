Michoacán cumple con la educación

En el campo educativo la administración estatal cumple, esto derivado del empeño del mandatario de entregar todos los libros a todos los alumnos en todas las escuelas; pero, no sólo eso, también útiles escolares, se realiza la construcción de escuelas y se paga al magisterio en forma puntual y completa.

Se reparten en la entidad 4.3 millones de libros en 14 mil centros escolares ubicados en los 113 municipios, compromiso que hizo el gobernador para cumplir con la educación básica, la cual que debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

En el país el agua no corre parejo y cerca de 8 millones de alumnos no recibirán sus libros de texto, esto derivado de decisiones políticas equivocadas por parte gobernadores estatales, algunos al ampararse contra el reparto y otros simplemente decidieron no hacerlo por presiones de facciones retardatarias en sus estados.

Por lo que ve a los grupos opositores a los libros de texto, detrás de ellos se encuentran empresas editoriales que perdieron contratos de impresión por más 4 mil millones de pesos, así que el enojo de la derecha cavernaria; viene, en parte, de ese descalabro económico.

La Unión Nacional de Padres de Familia, grupo conservador de ultraderecha, que ha interpuesto amparos en contra del reparto de libros, es uno los arietes que los titiriteros que la cúpula empresarial retrógrada utiliza para minar, al presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de los libros de texto; sin embargo, no tienen argumentos y sólo claman por la hoguera de los inquisidores. Las llamas y el oscurantismo es su grito de guerra, regresar al pasado su meta.

Se les descompuso la brújula y el reloj, los libros también están en la web. Se equivocan, estamos en el siglo XXI.

En el terreno local, el mandatario estatal ha ido más adelante y propuso que la educación media superior sea obligatoria con el propósito, en primer término, de blindar a miles de jóvenes de los tentáculos del crimen, pero también de perfilarlos hacia el estudio en alguna carrera universitaria. Esto, porque se conoce que la mayor deserción se registra de secundaria al bachillerato.

La apuesta en el terreno educativo no es menor, porque también pretende que se incorpore a la constitución local la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que se logre la suficiencia financiera en esta casa de estudios.

Acorde con los postulados de la 4T, el pasado 20 de agosto durante la presentación del Plan Morelos, se realizó una defensa férrea y puntual de la educación pública por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha dicho que se debe evolucionar hacia la Cuarta República producto de la consolidación, profundización y perfeccionamiento de los programas y políticas existentes que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

amc