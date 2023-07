Michoacán combate la extorsión

Michoacán se ha situado a la vanguardia en el combate a la extorsión, al promover una ley que sanciona con más dureza este delito que atenta contra la paz y seguridad de las personas.

Con la nueva tipificacion promovida por el Ejecutivo la extorsión ya no será un delito sin castigo en Michoacán, por ello se ha comenzado a ver un aumento considerable en las carpetas de investigación, no es que haya incrementado la incidencia, lo que pasa es que no se seguía de oficio ni se contaba con elementos legales y judiciales para castigar a los responsables.

Cuando ocurre, la extorsión es uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y merma la economía de un sector o una región, por eso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsó una ley antiextorsión que en menos de 3 meses ya da resultados en beneficio de la población

Las cifras que ha presentado la fiscalía estatal al respecto no dejan lugar a la duda: tan solo en junio pasado, en comparación con el mismo mes del año pasado, el crecimiento es del 328 por ciento con 23 carpetas de investigación en este delito.

¿Qué pasa? pues que la gente tiene confianza y denuncia más, pero también hay más elementos legales para castigar a quien cometa este delito, ya que ahora no es necesario que los delincuentes logren o no su objetivo para que se les pueda detener y procesar.

También ahora se sanciona la extorsión a través de nuevas tecnologías y se le ha equiparado al secuestro, es decir, como un delito de alto impacto.

Para fortalecer esta lucha contra la extorsión es necesario denunciarla en cualquiera de sus modalidades a través del 911.

Actualmente ya se cuenta con personal capacitado y con mayor preparación a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada en esta materia, instancia que pone a nuestro estado como referente nacional en el combate a este delito.

rmr