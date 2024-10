¿Me compro casa o mejor sigo rentando?

Aprende a calcular el indicador Price-to-Rent o Relación Precio a Renta: Se trata de un sencillo cálculo matemático que compara el precio de las casas en una ciudad con el precio de las rentas en esa misma ciudad. Simplemente debes dividir el precio promedio de las casas entre el precio promedio de las rentas anuales. Si el resultado es menor a 15 entonces te conviene comprar pero si el resultado es mayor a 15 entonces mejor te conviene rentar y mientras más alto sea el número menos te conviene comprar una casa en esa ciudad. Por ejemplo, saqué una estadística para Monterrey, ahora que ha estado tanto de moda con que siempre si o siempre no ponen la planta de Tesla, y el costo promedio de una casa en la ciudad del cerro de la silla es de 5.7 mdp y de 3.3 mdp para los departamentos. Al mismo tiempo la renta promedio mensual es de 33 mil para casas y 23 mil para departamentos siendo un 30% más caras que en CDMX y hasta un 50% más caras que en Guadalajara. Ojo, todos estos son PROMEDIOS. Para hacer el ejercicio en las casas, los 33 mil por 12 meses da 396 mil pesos de renta anual. Si dividimos los 5.7 mdp entre 396 mil daría un indicador de 14.39 lo que no supera el parámetro de 15 y revelaría que, por el momento, apenas conviene comprar casa en Monterrey siempre y cuando sea una buena negociación y precio; de lo contrario mejor sigue rentando. Esto hace sentido con el hecho del supuesto nearshoring que nada más no llega y la ciudad vivió una burbuja inmobiliaria donde mucha gente compró casas y departamentos como estrategia de inversión lo que aumentó artificialmente los precios. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio pero ahora con los departamentos nos daría un ratio de 11.95. Comparando el ratio de 14.39 para casas que indica que casi es lo mismo rentar que comprar y dependerá de encontrar una buena oferta; para el caso de los departamentos el ratio de 11.95 indica que es mucho mejor comprar. Esto confirma el dato de que la mayoría de los compradores está migrando a adquirir viviendas de menor precio como son los depas.