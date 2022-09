El pasado 8 de septiembre como cada año, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenta ante la H. Cámara de Diputados el denominado “paquete fiscal” que incluye entro otros el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la nación mexicana para el siguiente ejercicio fiscal, en materia de ahorro presupuestario, es importante fortalecer el sector salud en materia de prevención de enfermedades mediante la vacunación, aspecto fundamental para en un futuro no gastar en atención de pacientes que en su momento no se vacunan contra diversas enfermedades como una medida previsoria; la ausencia de vacunas en el sector salud es algo que no debe pasar el día de hoy y sin embargo sucede.

Mauro Elías es un pequeño de un año, a quien sus padres llevaron a vacunar en el sector salud contra el sarampión, rubeola y parotiditis, encontrándose con la noticia de la carencia de dicho biológico conocido como vacuna triple viral SRP, razón por la que su padre en cuanto representante legal del menor promovió un juicio de amparo, para el efecto de que se le vacunara, razón por la que el Juez Primero de Distrito que conoce del caso, el Lic. Sergio Santamaría Chamú, concede la suspensión de plano en favor del menor quejoso.

El efecto de la suspensión de plano es para que las autoridades responsables, dentro del término de 48 horas, lo canalizan a un centro de diagnóstico u hospital del sector público y le realizan los estudios correspondientes para determinar si es una persona candidata a ser vacunada, si no pone en peligro su salud y en caso de ser candidato a la aplicación de la vacuna en cita, previa comunicación a la parte quejosa, respecto del momento en que lo ejecutará, designe hora concreta y lugar, el cual debe ser accesible y, en su caso, facilitar su acceso, que cuente con todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio del sarampión, rubeola y parotiditis; así como el Especialista o médico que aplicar a las 12 adecuadas de la vacuna al menor quejoso, en atención al principio del interés superior del menor.

Con la carencia del biológico, el Estado Mexicano de manera irresponsable deja de lado que muchos niños pueden ser afectados gravemente, especialmente menores de cinco años de edad, provocándoles complicaciones más graves como pueden ser, enunciativa y no limitativa mente, la ceguera, encefalitis, diarrea grave, neumonía, sordera neurosensorial unilateral y, en casos graves, hasta la muerte; lo que evidentemente redundaría en un mayor presupuesto respecto de si previeran la proveeduría del biológico para atender a la población, lo que en la especie el día de hoy no sucede.

¿De verdad no hay biológicos en el sector salud? Derivado de la acción de control constitucional ejercida en favor del menor quejoso, a los tres días siguientes le aplicaron ya su vacuna con éxito, es importante que los padres que se encuentren en dicha situación acudan al Poder Judicial de la Federación y mediante comparecencia promuevan el juicio de amparo respectivo para verse beneficiados y no queden niños sin vacunar en el país.

@lvarezbanderas