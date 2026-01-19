Marca personal (V)
Estamos tratando de vendernos como marca personal, y llegamos al punto en el que debemos preguntarnos: ¿qué ofrezco? Y aunque parece un sinsentido esta pregunta, todos podríamos y deberíamos descubrir más acerca de lo que vendemos.
Desde luego, vendemos un producto o un servicio, pero debemos trabajarlo; debemos paquetizar lo que sabemos hacer si vamos a vender un servicio, o debemos validar nuestro producto antes de salir y venderlo.
Ojo, en esta etapa se pueden observar muchos errores, y uno típico es que el emprendedor se enamora de la idea e invierte su tiempo, sus ahorros y su energía corriendo demasiados riesgos de manera prematura. Lo importante es no saltarnos pasos imprescindibles.
La clave es, entonces, ser conscientes de si lo que estamos haciendo realmente puede ser sostenible. Si algo se te vende tres veces, esa no es una señal de que tu producto o servicio será sostenible y de que nos mantendremos con éxito en el mercado. No.
Debemos validar, es decir, debemos testear si lo que hemos diseñado para trabajar realmente podrá interesar al segmento de mercado al que se lo vamos a ofrecer y al precio al que hemos decidido venderlo. Entonces, antes de producir en demasía, muestra a tu gente conocida una versión de lo que deseas vender y escucha su opinión. Ellos te ayudarán a saber si lo que pretendes vender puede o no tener éxito.
Otro punto relevante que suele presentarse mucho es que a la gente le gusta decir directamente que su producto es muy bueno y lanzarlo, pero no demuestra que lo es. Aquí lo que se debe hacer antes de lanzarlo es “aportar valor”.
¿En qué consiste? En hablar en las redes sociales sobre tu producto o servicio, ofrecer una prueba gratuita para que la gente compruebe que lo que haces es bueno y aporta valor, hacer una consultoría gratis o a bajo costo durante un tiempo determinado, u organizar webinarios, charlas presenciales, etc.
En esencia, de lo que se trata es de aportar valor, y eso lo logras demostrando que puedes ayudar sin esperar nada a cambio de forma directa.
Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.
El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios. Es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España. / WhatsApp: 4433181742 / Redes sociales: @ChristiánConAcento
rmr