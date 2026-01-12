Marca personal (IV)

Construirnos como marca personal pasa por conocernos como persona, reconocer nuestro pasado y presente para proyectarnos hacia el futuro. Esto es, en sí, el trabajo que debemos hacer: un diagnóstico.

Entonces, iniciemos indagando nuestras creencias que, por cierto, hay de dos tipos: limitantes y potenciadoras.

De seguro te pasó que, de chico o chica, alguien te decía: “los ricos obtienen su dinero de algo ilegal, chueco”. ¿Te lo dijeron? En realidad, es una creencia muy de nuestra sociedad.

O piensa si no te dijeron: “el dinero no cae de los árboles”, o el típico “me cuesta mucho trabajo ganar dinero”, etc. Esta idea con frecuencia es de nuestros padres, y creo que nos pasó a muchas y muchos de nosotros.

El problema es que estas ideas las hacemos nuestras sin un filtro que nos permita entenderlas en justa dimensión. ¿Y qué logramos con esto? Que nuestras creencias acerca del dinero no sean sobre la abundancia, sino sobre que el dinero es algo malo o difícil de conseguir. Esta creencia nos limitará para generar abundancia económica como marca personal.

Por el contrario, están las creencias potenciadoras, que son las que fomentan la seguridad en uno mismo y nos hacen creer que vales y que tienes capacidades para lograr aquello que te propongas.

Sin duda, la familia es el lugar en donde se pueden obtener —desde chico o chica— las creencias potenciadoras más importantes y, en particular, de tus padres. De ahí que sea muy importante que te rodees de gente que te ayude a crecer, que crea en ti y te impulse. Pero ojo, no solo necesitas a los demás para creértela.

Debes reconocer a las personas que te pueden ayudar:

a) Tú mismo, con pensamientos positivos.

b) Tu pareja, si comparte y respeta tu propósito de vida.

c) Tus amigos, que valoran el esfuerzo que haces y tu potencial.

d) Tu familia, porque ahí está el amor incondicional para ti.

¿Todo esto se requiere para construirte como marca personal? Sin duda. Ya lo dije antes: una marca personal no solo es postear en las redes sociodigitales lo que haces o tu CV. No.

Una marca personal es aquella persona que comunica lo que es, es decir, su ser verdadero, que también está integrado por su “imagen”.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas, y verás que la abundancia llegará a ti.

rmr