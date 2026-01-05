Marca personal (III)

Hablemos ahora de introspección, que para fines de la construcción de una marca personal, es fundamental trabajar en esto.
¿Sabes cuál es tu propósito de vida?
Te pido que hagamos un ejercicio: respóndete, ¿quién eres?
Ojo, si respondiste qué haces, tu profesión o tus títulos; si respondiste cuántos hijos tienes o tu edad —por ejemplo—, entonces tu respuesta no es acertada para responder ¿quién eres?
Responderte quién eres pasa por responder a una pregunta: ¿cuál es tu propósito de vida?, ¿qué te hace levantarte con ánimo por las mañanas?
Lo importante aquí es pasar de plantear solamente objetivos —pensando que así lograremos construir una marca personal—, a trazar el camino que nos llevará a convertirnos en una marca personal.
Este camino se puede construir con el método Ikigai.
Ikigai es uno de los secretos de la longevidad en Okinawa, que es el sitio en Japón —y en el mundo— en donde existe el mayor número de habitantes que llegan a los 100 años de edad.
¿Te has preguntado: qué estoy haciendo con mi vida?
Piensa en cómo elegiste tu carrera. Quizá la elegiste porque alguien te la sugirió con argumentos como “es una carrera que te dará buen dinero”. O piensa por qué te relacionas con el tipo de gente que lo haces. A lo mejor lo haces porque las circunstancias te han llevado a esa situación.
Son demasiadas preguntas las que hay que responderse para encontrar el Ikigai. Hace unos días di un curso en línea sobre este tema, y trabajamos por lo menos 35 preguntas con las cuales los participantes pudieron comprender cómo llevan su vida hasta el momento y cómo la pueden potenciar.
¿Mantienes una relación que no te hace feliz?, ¿trabajas en algo que te apasiona?, ¿qué es aquello que harías aun cuando no te pagaran?, ¿qué libros, películas y obras de teatro disfrutas y por qué?
Bueno, estas preguntas y otras hay que plantearlas y responderlas para encontrar el Ikigai o propósito de vida, porque para iniciar con la construcción de tu marca personal, es necesario saber qué te hace feliz.
Ahora ya sabes que construir una marca personal es hacer una arquitectura completa, así como se hace con una marca comercial o política.
Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.
El autor es consultor y capacitador de empresas y negocios, es maestro en Neuromarketing por la Universidad de La Rioja, España / WhatsApp 443 318 1742 / redes sociales @ChristiánConAcento
rmr