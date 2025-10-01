México, triste realidad y ficción

Caos y crisis mortales vemos que sufre la gente en todos los rumbos del planeta: Ucrania, Palestina, África. Es doloroso y terrible el sufrimiento de los pueblos de África: atraso político, golpes de Estado, revoluciones, sufrimientos terribles de hambruna y atraso, masacres espantosas.

La ola de carencias, hambre, enfermedades y tantos otros males cubre el planeta. Hay problemas que son hondamente preocupantes: la destrucción del planeta con sus funestas consecuencias, la ecología humana que es caótica y muestra grave deterioro. Se pierden los valores universales y trascendentes.

Hay reformas que no se necesitan, que impone la minoría del poder con sus incondicionales. Hay que dar cifras de los que apoyan, según el dicho: “el que calla, otorga”. Un problema terrible en todo el planeta es el silencio de los buenos, que no gritan los grandes problemas e injusticias. Hay una protesta en sordina que no resuena en las alturas de quienes necesitan oírla.

Se siente una crisis profunda, no de un pueblito o ciudad o país, sino de la humanidad, ya que la comunicación social y digital ha convertido el mundo en una aldea global, como afirmaba el gran comunicólogo, sabio, Marshall McLuhan. Pierre Babin la retomó también.

Hay un pueblito en las márgenes del lago de Zirahuén que está dominado por un puñito de líderes, sin formación adecuada, sin el estudio científico de la filosofía y el derecho, de las leyes civiles y de la Ley de Dios, y sin autoridad. Se hicieron del poder y cooptaron el poder legítimo. Obedecen a los líderes sin el más mínimo respeto a la ley: vandalizan cercas, se roban la piedra y con ella construyen sobre la zona federal. No hay ley, ni respeto a los derechos de las personas, a la propiedad privada, a la verdad. Es un pueblo sin ley.

En todo el país, los desaparecidos se cuentan por miles; las relaciones oficiales no corresponden a la realidad. Se levanta la carpeta y ahí se queda; se necesita pagar para que avance, presionando a la fiscalía.

Un amigo mío está desaparecido, no se sabe nada, la carpeta inmóvil. Hay que pagar para que alguien la haga avanzar.

Muchos asesinatos y asaltos se repiten cada día, se escuchan en las mañaneras. No se le da la importancia a los crímenes. Es desatención e impunidad. Al día siguiente se repite la historia y no se toman medidas que detengan tantos crímenes. No hay autoridad que detenga al crimen. En un crimen cometido en los Estados Unidos acabamos de escuchar: la policía abatió al criminal; en México no pasa nada.

La presencia del poder del narco se nota en pueblos y montañas, y nadie les dice nada, aunque las fuerzas del orden público también hacen acto de presencia. Pero no agarran a los criminales.

Son absolutamente absurdas todas las guerras; los grupos adversarios se sangran, se matan y acaban sentándose a la mesa y llegando a un arreglo. ¿Por qué no hacerlo luego luego? ¿Por qué es necesario pasar por el baño de sangre y el desgarramiento social y de las familias?