¡México sin Gobierno!

Vivimos sin gobierno, en un teatro de mal gusto, un negocio para la clase política y sus líderes. Que dramática realidad.

Vista panorámica

¡Da coraje! Detuvieron a un capo del crimen organizado, Ovidio Guzmán. ¿Por qué hasta ahora que Beiden visita México? La justicia se debe ejercer siempre. Pueden detener a los grandes criminales y no lo hacen. La vez pasada lo soltaron contra toda justicia, dizque para que no hubiera muertos. Soltaron a un criminal y los criminales han seguido asesinando, la afirmación de la autoridad: lo suelto “para evitar un baño de sangre”, fue una mentira y un engaño para la pobre gente que no piensa, creen ellos.

En México no hay justicia que se aplica siempre y es para todos, no sólo para los pobres y humildes.

Es doloroso y sangriento el panorama de México. Un criminal derrama la sangre fraternal y nadie le hace justicia. Al día siguiente sigue asesinando porque no hay justicia. la gente experimenta la sensación de una impunidad total y de libertinaje, no hay ley, el criminal golpea y arrebata como le da la gana.

Por lo demás, es el ejemplo que los ciudadanos ven todos los días, en todas partes. Los grandes delinquen apoyados por los grandes. Napoleón Gómez Urrutia estafó 55 mmd a los mineros y se tuvo que exiliar a Canadá, pero con la llegada al poder de alguien lo hicieron senador. En Ciudad Lázaro Cárdenas ya le levantaron un monumento. ¡Qué falsedad, qué horror. Los políticos de cierto nivel manejan cantidades de dinero y viven un tren de vida vedado para el común de los mexicanos. Cuántos capitales se amasan fortunas con dinero de proveniencia ilícita.

Los funcionarios de la justicia institucional saben su deber y lo aceptan en sus declaraciones y lo pueden cumplir. No se entiende por qué no lo hacen.

Pero usan su ingenio para sostener una situación de ficción en el que se buscan los valores morales como el bien de la nación y tutelan los gobernantes el estado de derecho y la igualdad entre los acaudalados y los pobres que no tienen en qué caerse muertos.

Y afirman los de arriba que los mexicanos formamos un pueblo “bueno” porque no nos sabemos defender y exigir nuestros derechos. En su ignorancia secular y endémica, en su apatía, fruto de largos años de opresión y de postración, de descuido y olvido, dejados a su ignorancia, fragilidad, baja la autoestima y también el sentido de dignidad. Es un pueblo que necesita gritar y defender sus derechos, para crear una nación de justicia, igualdad, vida digna… Etc. etc.

La luz de Dios

El gobierno tiene como tarea proteger la vida de cada ciudadano del ataque sangriento del narco y los asesinos. es el primer mandato de la Constitución. Es más importante que dar las noticias(propaganda y descalificaciones).

Es indignante pensar que pueden apresar a los narcos grandes y pequeños y derrotar a las bandas criminales y que no lo hacen.

Es posible tener un país sin tanta violencia, con una paz efectiva aunque imperfecta y en pie de lucha. Podemos ser un país con estado de derecho.

También, los criminales andan sueltos y están en medio de nosotros y golpean cuando quieren nos causa total inseguridad. El crimen golpeó, derrama sangre y sume a la familia en el dolor, dejando huérfanos y viudas y hermanos resentidos.

Por lo demás, solicitar el criminal es contra la ley, simple y llanamente es una violación del orden de una nación de seres inteligentes y libres, que se norman por valores universales, en la justicia, el derecho y su expresión plasmada en la Constitución e inmutables, que son el fundamento del Estado de derecho, que se apoyan en el orden moral y lo reflejan y que se basan, finalmente en Dios, que es el Creador y el soporte del universo, que es la verdad y que no puede engañarse y engañar.

Esta situación hace dudar de la clase dirigente que pierde la credibilidad ante los ciudadanos, que ya no pueden confiar en ellos.

Realmente, ¿para qué quieren el poder, que es lo que buscan en verdad? Vinieron con mentiras e intenciones secretas y mezquinas. Viven en una simulación y pretenden mantener al pueblo en falacia.

La religión, bien entendida y fiel a la revelación que trajo Jesucristo, es una sabiduría y una fuerza para vencer la corrupción, promover al pobre, al desvalido y crear un pueblo que asume su dignidad y vive en orden y armonía, que construye una sociedad de derechos y obligaciones.

Funda su convivencia de ser inteligente y libre en los valores universales: el Bien Común, el destino universal de los bienes, la justicia, la subsidiaridad, participación y solidaridad. Construye sobre los valores fundamentales de la vida: verdad libertad y justicia.

Toma resueltamente la vía de la caridad, el amor que es el valor supremo que guía a Cristo hasta entregar su sangre para liberar a su pueblo. En las palabras de Pascal el amor es la palanca que mueve el universo.

Cuantos dramas vivimos en México en la relación pueblo-Gobierno en la relación entre ciudadanos porque nos falta el amor.