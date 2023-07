Los(as) ministros(as) solo conversan entre sí

A un paso de concluir los conversatorios sobre la designación de los(as) ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia no es clara la razón o las razones de los ministros para declinar su participación en los conversatorios, o al menos, en uno de los conversatorios.

Lo primero que debe quedar claro es que la deliberación o las conversaciones entre los actores de los poderes públicos en temas de interés común, más que estar prohibidas son necesarias, porque en ellas hay interacción y se aportan datos, análisis, interpretaciones, razones y perspectivas que se sopesan para conocer y comprender un problema, así como para tomar una postura y decisiones sobre la cuestión debatida, por cada parte.

Esos procesos deliberativos, no solo son útiles para los servidores públicos interesados, sino para la población que puede seguirlos en tiempo real o de manera diferida, a través de los medios de comunicación tradicionales (televisión pública, radio) o por medio de las diversas plataformas electrónicas disponibles (YouTube, Twitter, etc.) con lo que también se auxilia a la formación de la opinión publica.

Los conversatorios, parlamentos abiertos, foros y demás figuras análogas, se encuentran previstos con los fines sustantivos dichos, en las leyes que gobiernan al Congreso de la Unión, de modo que no son, ni deben ser valorados como instrumentos políticos -como al parecer la Corte lo asume implícitamente-, sino parlamentarios de información para la toma de decisiones, más allá de que puedan tener repercusiones políticas, como todo acto público de gobierno los tiene, incluso una sentencia de los tribunales.

La independencia, autonomía e imparcialidad de los(as) ministros(as) para conocer y juzgar de actos que pudieran estar implicados en aquellos temas en los que habrían vertido su opinión, no se encontraba comprometida, porque era una opinión personal la que habrían rendido en los conversatorios, habría sido una opinión general y abstracta que no se referiría a hechos concretos, la opinión que hubieran expresado carecería de obligatoriedad como de efecto jurídico vinculatorio, y porque de haberla emitido no habría limitado legalmente su función jurisdiccional futura en la materia.

Tal vez en la Corte, buena parte de los ministros y la ministra presidenta estén considerando el tema con una visión más restringida -política incluso- y teman comprometer la posición institucional presente y futura, pero como ya se ha visto, no es así.

La antigua visión que consideraba a los poderes públicos como estricta y absolutamente separados, si alguna vez tuvo lugar en nuestro sistema político constitucional vigente, en realidad carece de sentido en la actualidad, que impone la deliberación, participación y cooperación entre sí, para realizar los objetivos de cada uno, sin invadir sus funciones y competencias.

De hecho, la posición de la Corte o de buena parte de sus integrantes, es incoherente con sus propios criterios aislados y de jurisprudencia que en los últimos tiempos se inclinan por la tesis de dialogar y deliberar para permitir que todas las visiones se expresen antes de que se tomen las decisiones de cada poder en asuntos públicos.

Así, no parece admisible que la Corte imponga por medio de sus sentencias al resto de los poderes, en especial al Legislativo, que dialogue y delibere -incluso de forma estricta y reforzada- antes de tomar decisiones y, en el caso, no participe en la discusión de temas de interés común, como es el procedimiento de su designación y la reforma de la justicia, señaladamente de la justicia de amparo.

La participación de las y los ministros en los conversatorios, aunque fuera solo en el postrero de conclusiones, más que ser negativo, habría propiciado un efecto positivo incluso para el lustre de su imagen, porque permitiría a la población conocer que los(as) ministros(as) operan libremente, sin ataduras, y ver los ángulos diversos de todos(as) los(as) interesados(as) sobre los temas planteados y sacar sus conclusiones.

Esto es perfectamente posible, porque en los conversatorios se ha procurado que existan representantes de cada visión, bajo reglas que son iguales para cada participante, pues cada participante puede hablar el mismo tiempo en su exposición y tiene el mismo tiempo para responder las preguntas que se les formulan, sin parcialidad, bajo reglas de orden, libertad y respeto comunes.

Ministros(as) que no dialogan sino bajo sus reglas, en su terreno y, al parecer, no con otros que no sean ministros, solo envían el mensaje de que solo les place deliberar entre sí.

Para efectos reales, la estrategia de los(as) ministros(as) que encabezan la dirección de la Corte de no acudir a los conversatorios, solo plantea un desdeño institucional, una postura no cooperativa de opinión y un ostracismo judicial, que sin intención los arrincona y muestra que algo no está bien en la misma Corte y que temen que sea mostrado.

Si los ministros deben algo que puede ser expuesto (sus privilegios, sus sentencias de tendencia interesada, sus nexos con grupos de poder...) es por eso que quizá temen.

Los máximos tribunos judiciales, cuya capacidad mayor es la de hablar razonando con legitimidad para dirimir conflictos y problemas, hoy callan. Mal anda la República en este escenario.

RYE