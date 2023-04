Los pendientes del Senado

Toda institución del poder público, del gobierno y del Estado tienen facultades, atribuciones y obligaciones. El Senado de la República, una de las cámaras del Poder legislativo federal, tiene entre sus atribuciones el nombramiento de titulares de diversos organismos autónomos con carácter de interés federal y al momento están pendientes las designaciones más de 100 nombramientos de diversos ámbitos.

Este lapso viene de meses y años, es por ello que diferentes organismos deben de funcionar sin estar de manera completa en su integración colegiada. A veces órganos colegiados donde la mayoría serían de tres integrantes, ahora toman decisiones por dos integrantes únicamente, lo anterior por la falta de designación por parte del Senado.

Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existen con una disposición legal que, a la falta de uno de sus integrantes, por ministerio de ley, uno de los secretarios de estudio y cuenta asuma temporalmente esta función de magistrada o magistrado, lo cual ha ocurrido y realizándose por varios meses ante la falta de nombramientos.

El peor de los casos ha ocurrido en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el que, ante la falta de nombramientos de sus integrantes, este organismo no pueda sesionar su órgano colegiado.

Sí las instituciones no están integradas de forma correcta es por la falta de una atribución, o sí se considera que estas instituciones no deberían de operar o deberían modificarse en sus atribuciones entonces hay que hacer una reforma a la Constitución Política y no dejarlas simplemente inoperando por la falta de ellos.

