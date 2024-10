Los pecados del marketing

Me pasa con mucha frecuencia. Clientes potenciales o clientes que se aferran a decirme que le quieren vender “a todo el mundo”, o que ellos le venden a todo el mundo, porque nunca se sabe “quién pueda entrar por la puerta de su negocio”.

Hasta cierto punto, esta actitud me parece “normal” considerando que todos los que nos dedicamos a las ventas llegamos a sentir ese miedo de no colocar nuestros bienes, productos, marcas o servicios.

Pero imagínate si Mac decidiera venderle “a todo el mundo” su teléfono Iphone. En realidad, eso no sucede. Como tampoco Samsung le vende a todo el mundo. Estas grandes marcas, que utilizan neuromarketing profesional, solo le venden a un segmento específico de la población. Lo mismo pasa con la Coca Cola, MacDonalds, Etc.

Estas marcas saben que uno de los grandes pecados del marketing es no definir bien a su segmento. En realidad, suelen cometerse tres errores:

1. Hay una deficiente identificación de los segmentos del mercado.

2. No se priorizan suficientemente los segmentos del mercado.

3. No se gestionan adecuadamente los segmentos del mercado.

Primero. Si respondes que le vendes a todo el mundo, esto no es aceptable. Si tomas un “segmento” de mujeres de 20 a 50 años, en 30 años existe una infinidad de perfiles y no todas comprarán lo mismo.

Segundo. Puede ser que tengas identificados diversos segmentos, y podrías preparar marketing o comunicación para cada uno, pero no priorizas. El problema de esto es que no todos los segmentos reportan el mismo retorno de inversión. ¿Qué rentabilidad te da cada segmento? Quédate con lo mejor solamente y no sigas insistiendo en que le quieres vender a todos porque crees que eso te hará más rico o tendrás más ventas.

Tercero. Aunque parezca gasto, invierte en una persona por segmento para que planifique, gestione y trabaje a consciencia ese segmento que hayas elegido. Te garantizo que será una gran inversión.

Constrúyete como marca y véndete con éxito utilizando estas ideas y verás que la abundancia llegará a ti.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.

