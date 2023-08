Los libros están es las manos de niñas, niños y profesores

Como lector agradecido, parafraseando a Jorge Luis Borges, me llena de alegría ver que las y los niños de educación básica recibieron sus nuevos libros de texto. Yo recuerdo con cariño los que tuve durante la Primaria, sobre todo las páginas de literatura, español, historia y ciencias naturales, debo admitir que los números no se me dieron y creo, en gran medida fue por la falta de una metodología y una pedagogía que no fuera, hablando en lenguaje geométrico, cuadrada, que no concibiera la diversidad de formas de pensar y de aprender que hay en un salón de clases.

Por eso al ver cómo se está perfilando la enseñanza de los saberes, pero de las matemáticas en lo particular bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana me parece necesario y acertado, quizá de haber tenido ese enfoque hace 30 años me habría inclinado por estudiar una ingeniería y no por el campo de las artes y las humanidades.

Este nuevo ciclo escolar es un antes y un después en la historia de la educación en México porque establece parámetros de enseñanza que promueven la colectividad, la identidad comunitaria, la reflexión, la imaginación, dan ganas de ser niño nuevamente y aprender con este enfoque dinámico y creativo.

Anteriormente, las y los profesores nos decían: ve a la página tal y corrige tal cosa porque esa información está mal o es incorrecta, sin que nos explicaran, en muchos casos, por qué no estaba bien. Con la pedagogía activa que se implementará a partir de este ciclo se busca que las y los estudiantes se enfoquen en casos prácticos y colaborativos.

Que el Gobierno de Michoacán haya defendido la distribución de los libros de texto gratuitos es un acto que debe ser reconocido en su justa dimensión, porque cumple con lo establecido en la Constitución y permite que miles de familias michoacanas no gasten en materiales educativos que representan un alto costo para sus economías.

Me da gusto que quienes mintieron, patalearon, denostaron, menospreciaron, se burlaron y comentaron desde la víscera, la ignorancia y la sinrazón que los libros de texto de la NEM no debían ser distribuidos hoy tienen que ver, para bien de las y los niños de Michoacán y de México, que se está concretando la distribución de más de 4,3 millones de ejemplares en nuestro estado y que, eventualmente, serán entregados los 165 millones de libros en todo nuestro país, porque la razón y la verdad no les asiste, aunque algún juez o magistrado se saque de la manga un amparo para dilatar que la transformación educativa se concrete.

Muy, pero muy bien por el gobierno de Michoacán que desde el principio de este debate, cargado de una estéril polémica por la discursiva agria del conservadurismo, plantó su postura de manera firme en defensa del derecho a la educación pública, laica, gratuita universal e inclusiva, porque con la formación de las y los niños no se debe jugar ni apostar, y quienes así lo pretenden están del lado incorrecto e infame de la historia. Porque su lucha no es para corregir errores en los libros de texto, sino un ataque político en contra del proyecto que encabeza el Presidente López Obrador y, en el peor de los casos, en contra de las y los niños y jóvenes.

Otra gran noticia es que los 113 municipios del estado iniciaron clases de manera normal, sin retrasos ni complicaciones, con más de un millón 200 mil estudiantes abarrotando las aulas.

Y ya para terminar, un apunte: como el habitante de Palacio Nacional toma nota de todo, envió como su representante personal al inicio del ciclo escolar en Michoacán al Doctor Marx Arriaga, quien está al frente de todo el esfuerzo del rediseño de los nuevos libro de texto, nomás para que cale hondo en el ánimo de los nostálgicos de la corona.

¡Que vivan los libros de texto gratuitos!, porque como dijo Jenny Monserrat Patiño Orozco, alumna de la escuela Madero y Pino Suárez que habló en representación de las y los estudiantes michoacanos en la ceremonia del nuevo ciclo escolar: “Un libro siempre será nuestro amigo”.

