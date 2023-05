Los dados están en el aire

La suerte está echada. Esta será una semana compleja para Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, auditor michoacano que fue impuesto en el sexenio anterior. El Congreso tiene en sus manos la solicitud de juicio político en su contra en la cual se argumenta que benefició a sus familiares y amigos por más de 250 millones de pesos al cederles obra pública a través de contratos a empresas en las que él participa. No es asunto menor, ya que detrás está un simbolismo y mensaje político del Gobierno en turno.

Para que avance en el Congreso se ocupa mayoría calificada es decir el voto de 27 diputados o el 66.6 por ciento de los presentes. Por ejemplo, si solo asisten 38 legisladores solo se ocupan 25 sufragios. Morena y sus aliados coyunturales afirman tener garantizados veintitantos…

La solicitud de juicio se envía a la Comisión Jurisdiccional, en la cual habría dos votos “amarrados”, el de Anabet Franco y de Margarita López para la elaboración del dictamen que será sometido al Pleno. Este miércoles habrá sesión, pero con temas de trámite, porque la negociada estará sobre este tema para el día jueves.

Ya se delineó en este espacio parte de la red empresarial del auditor y su familia, ex esposa, hijo, sobrina. Ahora bien, en la votación de mayoría se prevé que se solicite que 3 diputadas no lo hagan por tener conflictos de intereses, es decir, se beneficiaron económicamente.

Del PRI, Guillermina Ríos, dio de alta a su hijo en la ASM, por lo que se volvió empleado del auditor. Con más claridad, Rocío Beamonte -ahora emparentada políticamente con Silvano-, y que fue titular del DIF participó y se benefició de un contrato para vender al Gobierno mobiliario por más de dos millones de pesos. Del PRD, Guadalupe Díaz Chagolla, firmó 3 contratos por más de 5 millones de pesos.

Cuando la perra es brava…

Siempre está la sombra de cuánto reciben los diputados para dejarse convencer en temas de alto impacto. Ahora no llegó el “kilo de ayuda”, lo que llovieron fueron amagos, peticiones que subieron el tono a exigencia…pero de dos diputados morenistas. Sí, 2 de casa salieron más hambreados diciendo que en el sexenio anterior les daban un millón, dos, tres…y también una diputada del oriente que nomás no da una, pero eso sí, pide como si desquitara su trabajo. En Casa Michoacán se apuntó y se remarcó el nombre de los que no tienen llenadera, pero el proceso electoral está cerca, después que nadie se diga sorprendido.

De férreo crítico de la 4T, a funcionario y ahora a matraquero de “corcholata”

Caló hondo en morenistas que Antonio Soto haya llegado a sus oficinas a “evaluarlos” y que en algunas secretarías los haya reprobado.

Sí, Soto, quien tiene muchísima experiencia legislativa y en la “grilla”, carece de perfil de diseño de políticas públicas. No defiendo al gabinete, también nos queda claro que algunos titulares de Secretarías ni sacar copias saben y que se encuentran en estado vegetativo.

Pero Soto dista de tener incluso calidad moral para calificar al gabinete cuando apenas hace dos meses se desgañitaba por criticar a la 4T; pero no se conformó con ser funcionario estatal, sino que ahora fue de matraquero de Marcelo Ebrard, flaco favor para el canciller.

¡Aguas! para los que dicen coordinar la aspiración del ex camachista, Soto ya se les metió a la cocina y ya borró de su memoria sus cuestionamientos, ahora se abraza a la 4T y pronto lo veremos en las campañas morenistas. Plop.

Cómo están los bastiones partidistas en Estado de México

A 15 días de las elecciones en Estado de México esta es una pincelada de los bastiones partidistas: Morena concentra un mayor porcentaje en municipios cercanos al norte de la Ciudad de México y en el centro de la entidad mexiquense, AN hacia el norte del estado y en colindancia con Querétaro e Hidalgo, el tricolor tiene distribución diferente al mantener una identidad partidista en zona del oeste del estado, hacia la región de Guerrero. PAN y PRI tienen porcentajes más bajos en diversas variables, como aceptación del partido, identidad de militancia, respecto a los últimos dos procesos electorales y Morena está formando un bastión electoral interesante.

Ya es sabido por todos que el próximo fin de semana habrá desfile de corcholatas en Morelia, el sábado Adán Augusto López tendrá una reunión sobre gobernabilidad en su carácter de secretario de Gobernación; al día siguiente, Marcelo Ebrard estará en evento masivo.

rmr