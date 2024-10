Lobos rapaces con piel de oveja

Vista panorámica

Sí hay quienes le creen al gobierno a su narrativa, brillante y exitosa que cuenta la transformación de México. Todo mundo quisiera creer, pero viven en otra realidad muy dura y desastrosa, fracasada de la gestión de la cosa pública del sexenio que termina. En realidad, imponen un discurso demagógico y populista, falso, no hay bienestar, hay malestar.

Abusan mucho de los humildes, de los ignorantes, en el fondo es una actitud de canallas y burlones. Afirma Claudia, hablaré con el pueblo de México, ¿con los sumisos que no se defienden? ¿Los intelectuales y los que piensan distinto no son pueblos de México? Tú eres pueblo de México, yo también, los conservadores también. Claudia ignora a la mayor parte de los mexicanos. Atiende sólo a su fracción que son una minoría pero muy ruidosa

El Senado se vendió al Ejecutivo y es instrumento para acabar con el Judicial. Esto no es democracia, es una dictadura y sin brizna de dignidad se atreven a afirmar que reforman al Poder judicial por no decir que lo desnaturalizan y lo entregan a los políticos. Y proclaman que es “un compromiso con la democracia y la transparencia”. Indignan esas afirmaciones, nos toman como niños que todavía se chupan el dedo.

Es una Reforma de fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados llenos de podredumbre. Es una reforma de falsedad. Creen en los conceptos de justicia, Bien Común, verdad y todas las virtudes. Lo manejan muy bien en la narrativa, ¿entonces por qué hacen lo contrario? Son una casta de fariseos, los que mataron a la Verdad hecha hombre.

Claudia afirma que no obedece a una jueza, con descaro. No afirma que va a impugnar por la vía institucional, que se va a amparar, para poder mostrar su desacuerdo y defender sus derechos. Es un desacato a la autoridad, se trastorna la democracia.

El país está en la involución. Estamos más atrás que en los tiempos del PRI, de la “dictadura perfecta” de partido único calificado en todas partes fuera de México como dictadura de partido. Este servidor vivió radicado en Francia. Ahí se decía la verdad con todas sus letras, era una dictadura de partido.

La experiencia de fracaso y retraso en todas las áreas de la vida: salud, educación, combate al crimen y en todo, la vivimos todos los mexicanos, no son tan conscientes los que reciben una limosna de sus impuestos y los que están en la enajenación por la campaña sistemática de la presidencia y del aparato burocrático tomando como realidad una narrativa que es propaganda de un proyecto, de una ideología, de un sistema de endoctrinamiento y convencimiento, de una propaganda costosa, bien orquestada, obra maestra de imposición totalitaria.

México se desangra, lo tortura, el miedo por el desamparo en un Estado fallido. Cientos de miles de mexicanos mueren y el gobierno voltea para otro lado. La Iglesia de México, la católica está indignada por el asesinato de los pobres, ahora le tocó al padre Marcelo Pérez. Pagó su compromiso con los pobres y perseguidos.

La luz de lo alto.

Debemos tener una visión completa del ser humano, de su existencia y de su tarea de transformar el mundo y sus obras. No podemos limitarnos a considerar el homo faber de la mecánica, al homo oeconomicus según lo que produce y consume. El ser humano es inteligencia que inventa cosas y es libertad que se orienta hacia el bien verdadero y su destino final.

El ser humano debe orientar su acción en un cosmos donde hay un orden, una finalidad y principios y valores. En todo proyecto y programa no podemos ignorar la conducta humana que se orienta por su inteligencia y su libertad, con un código de ética. No somos brutos que se guían por instinto ni máquinas que obedecen a algoritmos, secuencias y movimientos mecánicos.

Todas las reformas, leyes secundarias, túmbolas y demás actividades aceleradas, para darle el tiro de gracia al poder judicial y a la democracia, no son moralmente indiferentes, tienen moralidad y los que las promueven y realizan tienen una responsabilidad y una sanción moral, son buenos o perversos, merece un premio o castigo. Hay una conducta de la que el sujeto es responsable, no la puede orientar de cualquier manera. Debe dirigirse al bien, no al mal.

Claudia afirma que se cumplieron todos los requisitos para la Reforma al Poder Judicial. Miente. La mayoría cualificada de los diputados fue un atraco, le dieron votos indebidos al Verde. En el Senado consiguieron la mayoría con traiciones de Araceli y Sabino Herrera y la traición del innombrable Yunes. Me recuerda la tradición Pablo Gonzáles a Emiliano Zapata, de Elizondo a Morelos, de Judas al Mesías. No han legislado sólo obedecen al Ejecutivo, ni siquiera han leído las reformas y han hecho un trabajo para la catástrofe.

Hay que hacerle el análisis de esta actitud según los grandes principios del pensamiento humano, de la filosofía política, de los grandes principios de la democracia .

Como estamos viviendo ahora, es la ley del terror y de los criminales. El desamparo del pueblo de México es total, como lo vemos en la vida de todos los días y se refleje en los noticieros, no hay policía, no hay estado de derecho. El Ejecutivo no cumple la constitución ni siquiera el artículo primero: proteger la vida, los bienes y derechos de cada ciudadano.

Hay indignación por el asesinato del padre Marcelo Pérez, un testigo de Cristo, un luchador social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, de San Andrés Larráinzar. Hay indignación por el más humilde de los indígenas y pobres y luchadores sociales que son asesinados y por todos los que mueren.

El más humilde de los hermanos asesinados causa indignación, su altísima dignidad de una persona humana hijo de Dios...

El país se deshace, se desangra, se derrumba y vamos de fracaso en fracaso, vivimos de milagro sólo por la Providencia de Dios. El Ejecutivo Federal está totalmente ocupado de la reforma al poder judicial, en una narrativa fuera de la realidad ocupado en defender los intereses de una facción, una ideología, en torno a un partido, algunos líderes, movidos por una ideología ajena a la gran tradición Mexicana, católica y humanista de Occidente y de Mesoamérica .



AML