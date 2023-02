Lo aberrante, absurdo, incomprensible

Estamos en un mundo kafkiano, un mundo de choques, en el que, absolutamente asombrados y escépticos, no entendemos nada o no estamos de acuerdo y nos sentimos airados.

Estamos hasta la madera de que nos hablen de la corrupción de los gobiernos pasados, siempre hablan de la corrupción del dinero. La condena de Genaro García Luna es primeramente por corrupción del dinero.

En un país democrático, se cambia de gobernante y se conoce la alternancia, se dan muchos problemas, para resolverlos se eligen otros gobernantes. Estos deben saber que vienen a enfrentar problemas y a superarlos. Así lo escribe la ex canciller alemana Angela Merkel.

El primer mandatario se queja hasta la saciedad de la corrupción del dinero ¿Pero puede haber una corrupción peor? ¡Si! La corrupción del poder, la pulsión de dominación. Está al acecho, agazapada, en el corazón del hombre. En los problemas de México, ¿por qué se ha ignorado siempre, sistemáticamente la corrupción del poder? ¿Por qué esa visión mutilada de la realidad de los mexicanos y sus gobiernos? Es la corrupción del poder la que ha dado lugar a las dictaduras que han traído tanta opresión, sufrimiento a las naciones como Cuba y ahora Venezuela y Nicaragua.

Es el ataque oficial astuto para el INE. Se aducen razones falaces: el costo altísimo que significa, según ellos, el INE para México. No es un secreto que hay gastos inmensamente mayores en otras obras que van a costar muchísimo más en dinero y en destrozo ambiental.

El poderoso oculta sus intenciones destructivas tras un velo de humildad y de cariño por el pueblo, demagogia populista. Detrás de la retórica, hay artes perversas de engaño para oprimir al pueblo, dominarlo adulándolo y manipulándolo. se quiere todo el poder, siempre para una persona y un grupo, esta actitud es antidemocrática; en la democracia es necesaria la alternancia.

El gobierno democrático habla con respeto a la persona, no engaña al pueblo ni lo manipula, aunque ya no tenga un pueblo sumiso que se presta fácilmente a los planes secretos de la clase dominante.

La retórica es de apapacho del pueblo “bueno” no trata de los ciudadanos como personas mayores y dignas. Es mejor tratarlos llanamente, como a iguales devolviéndoles toda su dignidad.

El dinero y su corrupción domina la narrativa oficial de la gestión pública, para su conveniencia, son las grandes sumas de dinero desviadas y sin control de la droga lo que más importa.. El orden público vendrá después. ¿Y la justicia? Ésa se aplica en Estados Unidos.

Lo que mueve todo tras bambalinas es el poder autocrático y con visos de tiranía.

La luz de Dios

Hemos estado acostumbrados a vivir en un mundo de razones, de coherencia, de orden, un mundo en que la persona humana, en todos los niveles de la sociedad, actúa con lógica, con los principios válidos e inmutables de la mente humana.

El homo sapiens, ser racional y libre, respeta el orden instituido, basado en principios y persiguiendo valores. Actúa con lógica, según la naturaleza del ser humano siguiendo principios inmutables e inviolables que han sido desarrollados a través de la historia por los grandes pensadores, prototipos de la raza humana, que han estudiado la mente humana como Aristóteles y una pléyade de filósofos.

Los valores de la familia humana están por encima de los hombres, no dependen de su dedito, también de los presidentes y líderes político-sociales, como la verdad y la justicia, a manera de ejemplo.

La verdad esta por encima de presidentes y grandes líderes, tiene sus leyes intocables. Este valor tiene grandes exigencias, no se mueve de un ápice en el vaivén de los acontecimientos, según la conveniencia del jefe, su estados de ánimo, capricho, no depende de sus sueños y buenos deseos.

Es lo que Andrés Manuel ha llamado la coherencia. La persona de veracidad, que hace la verdad en sus hechos y dichos, sostiene hasta el fin sus afirmaciones, sus principios y proyectos. Esto vale para la idea de los soldados en las calles, si alguien sostiene que no conviene, este principio es inmutable, la autoridad que cambia de opinión traiciona sus principios y su personalidad y su coherencia, no es honesto porque la naturaleza de las cosas y de las conductas humanas no cambia. La “honestidad valiente” se convierte en una afirmación polítiquera.

Es el caso también de la primera magistratura, muy digna, que se entiende como servicio a la persona humana y a todos los mexicanos. Esto implica apreciar y respetar a todos los mexicanos, no sólo al “pueblo bueno”, incondicional, sino también a todos “los de antes”, los que piensan diferente y son catalogados como neoliberales,, conservadores y toda la sarta de epítetos que se escuchan en labios del primer mandatario contra quienes difieren de su ideología. Hay que defender la dignidad de la primera magistratura, pero esta debe ser honrada por la actitud respetuosa, objetiva, educada del presidente de la República, una figura que debemos respetar. El primer mandatario no está para juzgar a una buena porción de mexicanos ni para condenarlos. El presidente no es el gran fariseo que juzga a todo mundo y lo condena sin conocimiento de causa ni razones objetivas.

El presidente tiene sus principios y su tarea y debe circunscribirse a eso. Afirmaban los romanos: “serva ordinem et ordo servabit te”, guarda el orden y el orden te guardará a ti.

No podemos olvidar las dictaduras del PRI, de los Castro en Cuba. Urge defender un futuro de libertad contra medidas tiránicos y perversas que acechan en las reformas electorales. Urge preservar las instituciones democráticas, el INE y la separación de poderes.

Ten presente el dolor insufrible de hermanos de Venezuela con millones de desplazados de su país, de Nicaragua, de Cuba, sufrimiento insufrible, sin libertad ni vida digna.

rmr