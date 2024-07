Libros de Texto Gratuitos: La polémica que seguirá

El Ciclo Escolar 2023-2024 ha concluido. Con ello, inicia la cuenta regresiva para el arranque del próximo. Al respecto, por ser un periodo de transición se esperan cambios, máxime que el presidente nacional del partido en el poder y coordinador general de la campaña presidencial ganadora es el inminente titular de la SEP, con lo cual se vaticina que habrá toma de decisiones importantes más temprano que tarde.

Un factor muy particular e importante serán los libros de texto gratuitos, los cuales, una vez más constituirán materia de atención de los más amplios sectores poblacionales: estudiantes, magisterio, padres de familia, académicos, sindicatos, sociedad civil organizada, medios de comunicación, actores políticos y la ciudadanía mexicana en general. Esperaremos que no se repitan los mismos errores que generaron tanta polémica en su primera edición, donde las erratas abundaron y se generó una dinámica muy complicada en los medios de comunicación, en los tribunales y hasta en las aulas.

Se supo que, durante el ciclo escolar que acaba de concluir, tanto en el país como en Michoacán de Ocampo en particular, un número aún indeterminado de docentes determinaron no emplear los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por no contar con las mejores condiciones para tales efectos.

Paralelamente, Mexicanos Primero ha hecho un estudio cuantitativo y cualitativo de la percepción de los docentes y directivos respecto a la NEM y sus materiales educativos, donde se vertieron muchas opiniones críticas al respecto, así como propuestas. Próximamente se presentarán los resultados.

Por otra parte, se sabe que el proceso de impresión y distribución de los materiales educativos en México es aún lento y burocrático, dificultando que siquiera se contase con los libros en cada comunidad escolar de la nación y de la entidad federativa, hecho que orilló a muchos maestros y directivos a tomar la decisión de mejor apoyarse en las ediciones anteriores de los libros de texto, haciendo colecta de ellos o fotocopiándolos. Esto no debería de volver a ocurrir así.

Aunado a lo anterior, para este nuevo ciclo escolar correrá nuevamente la oportunidad de dotar de la necesaria y suficiente formación continua y actualización respecto a la NEM para los trabajadores de la educación, especialmente para docentes y personal frente a grupo, No olvidemos que, para los ejercicios anuales 2023 y 2024 apenas si se asignaron 85 y 96 pesos anuales por docente en el presupuesto educativo federal aprobado por el Congreso Federal.

En su momento, desde la red que conforma Mexicanos Primero y sus capítulos estatales emprendimos una labor de análisis de los libros de texto de la NEM, en la cual encontramos fortalezas y áreas de oportunidad, para a su vez, emitir opiniones y recomendaciones en pro de la mejora continua de la educación nacional. En cuanto estén publicados los materiales educativos mencionados estaremos emprendiendo una labor análoga, para verificar cómo van evolucionando los libros de texto gratuitos y con ello, la política educativa nacional en su trascendente misión de asegurar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en cuanto a estar, aprender y participar en las escuelas mexicanas respecta.

Sí, es normal que en todas las ediciones de libros existan erratas, pero por tratarse de los materiales educativos que habrán de coadyuvar en el aprendizaje de 24 millones de estudiantes, se esperaría un esfuerzo extraordinario para reducir el error humano a su mínima expresión. Más aún, para esta segunda edición, que verá la luz pública en un momento neurálgico. Esperemos sean la mejor versión posible de ellos y a su vez, se compartan cuanto antes, al menos, digitalmente.

Así también, se espera que, con el inicio del nuevo ciclo escolar, por fin se haga la presentación de los libros de texto gratuitos que faltaron el ciclo escolar anterior: los de preescolar y los de segundo y tercer grado de telesecundaria. Estemos atentos, a nivel nacional y en nuestra entidad federativa en particular.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.