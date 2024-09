Lectura profética del colapso

Es el golpe contra la democracia. La confusión es grande y terrible. Debemos tratar de entender la gravedad del momento.

Vista panorámica

El golpe asestado a la democracia es terrible, enorme, de consecuencias inimaginables. Es preciso tratar de entender el cataclismo apocalíptico de la vida democrática de México.

Es como un golpe de Estado en una edición insólita de unas elecciones. Los actores, agentes políticos o comediantes de un gran teatro, lo presentan como si fuera simplemente una elección real con las consecuencias de costumbre.

Se guardan bien las apariencias, pero estamos frente a acontecimientos sumamente graves. Hay un abismo entre las formas exteriores, las apariencias que imponen y la realidad. En esta, estamos ante un gran teatro, los presentan resultados oficiales no sabemos si reales de las urnas. Una opinión extendida de personas señala un gran fraude. Hay presión y violación de los procesos electorales, son incontables como la sobre-representación otorgada al Partido Verde y el partido oficialista, como la traición de senadores de la oposición para darle el triunfo al oficialismo. Se habla de presiones, chantajes, amenazas, promesas hasta de una gobernatura para hacer de algunos senadores traidores. Están demoliendo las instituciones democráticas, no hay separación de poderes, se arremete contra los organismos autónomos. La y las declaraciones oficiales se decreta que eso no es militarización.

La brecha es abismal entre la realidad y el teatro montado por el oficialismo. Es patético que se juega al lado del dolor de la inseguridad y de la muerte de los mexicanos humildes. Los hechos no corresponden a la versión que promueve el oficialismo. ¿En dónde estamos parados?

Los informes, declaraciones y tomas de posición son narrativa que la realidad contradice. Es una retórica hueca, contraria a la realidad, a la verdad. Es un juego de fantasía, una mentira, que hace caer, no a los intelectuales y pensadores, sino al pueblo humilde que recibe dádivas y cree ciegamente en sus autoridades.

En los informes de los funcionarios públicos, gobernadores, es patética la falta de moral, mienten sobre programas y sobre la realidad para crear por el poder de la palabra del gobernador una realidad magnifica que contradice una realidad de atraso, crimen y dolor. Es la fantasía, se quiere ver la impresión de un Michoacán mejor, no apoyándose en la realidad sino maquillándola y transformándola según conviene al gobernante y adaptándola para halagar al populo bárbaro.

Ponen la Guardia Nacional bajo el control del Ejército. Definen un dogma de Claudia y sus seguidores: eso no es militarización.

La gente está harta y comienzan a cometer excesos que jamás se habían visto contra la persona de Andrés Manuel. La situación tensa por tantos errores los ha llevado. hasta profanar la investidura presidencial. ¡No está bien que le arrojan botellas! Que la mancillan es una manifestación del grado de deterioro, perversión y falta de respeto al que hemos llegado.

La luz de lo alto

Debemos amar a México, no con ilusionismo ni populismo, no podemos servirnos de nuestra patria amada para nuestros fines ocultos de ególatras, no podemos explotarlo para satisfacer nuestras ansias de riquezas inmundas y nuestra sed de oprimir al pueblo bueno hasta hacerlo explotar en actitudes violentas de defensa.

Es necesario buscar el despertar de todas las gentes de este maravilloso país a su dignidad, a su grandeza, a su exigencia de una vida de libertades, en un estado de derecho que ofrece trabajos dignos y ricos, que vela por el bien de la persona humana al centro de su gestión de la cosa pública.

Hay que nombrar las cosas por su nombre, la mentira va a arder y deshacerse en cenizas cuando salga el sol de la verdad. Pronto va a brillar, aparecerá un México en los fracasos, la involución, el desastre, la convulsión, desgarrado, sufriente y castigado, humillado y sentenciado a muerte contra toda justicia como el Servidor de Yahvé del profeta Isaías.

Los traidores de la historia, el diabólico Judas, Elizondo que entregó a Morelos, Pablo González que entregó a Emiliano Zapata son seres de lo más ruines que merecen ser colgados de un poste. Es abominable, insoportable la presencia del traidor. Entre nosotros, los traidores de la democracia andan muy trajeados, participando en las sesiones del Congreso. ¿Cómo soportar esa infamia, quien podrá decirles lo que valen? Los senadores del PRD, el del PAN serán juzgados por la historia, como Judas que no soporto su infamia, al menos era sincero y se colgó de un árbol y esparció sus entrañas.

¿Cómo pueden soportar su verdad de sus traiciones sin sentir la vergüenza y presentarse como gente decente? Son las personas terribles que el divino Maestro nombraba “raza de víboras, sepulcros blanqueados”, hermosos por fuera, pero repletos de podredumbre.

El lenguaje político de los populistas es todo un sistema grande y bien estructurado para manipular las palabras y crear un sistema que muestra coherencia interna, pero sin lógica, se evade de la realidad y presenta una situación ficticia de la nación mexicana. Es la República del engaño, de la falsedad, de la enajenación. Es maravillosa la República que hace brotar el mago ilusionista que presenta bienes fantásticos pero breves e irreales, es el país de los trucos que tiene ilusionada a la gente mientras arrasan las epidemias y las 10 plagas de Egipto. El mago presenta como real algo que no existe.

Dice el divino Maestro: si no construimos sobre la verdad y la realidad construimos sobre arena y bien el ciclón y arrasa todo y se lleva los mexicanos en su ola de muerte.

Ellos no escuchan a Jesucristo que tiene la verdad y que podría liberarnos de sus demonios mentirosos y asesinos que acabarán en el infierno de la perversión, fracaso total y muerte eterna.

rmr