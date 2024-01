Las y los aspirantes a una candidatura independiente

A finales del año pasado, el Instituto Electoral de Michoacán revisó y avaló aquellas organizaciones que cumplieron con la documentación, como el acta constitutiva de la Asociación Civil que debieron de conformar, así como el registro ante el Servicio de Administración Tributaria y una cuenta bancaria para recibir ingresos y egresos económicos por sus actividades, de aquellas personas que aspiran postularse a una candidatura independiente.

De las 10 solicitudes a ayuntamientos recibidas, 9 fueron avaladas por el Instituto Electoral de Michoacán para continuar con la siguiente etapa. De las 6 organizaciones para una diputación local, 5 fueron avaladas para la siguiente etapa. Es decir, finalmente fueron procedentes para continuar con el proceso 9 organizaciones para Ayuntamientos y 5 para una diputación local por Mayoría Relativa.

Ahora, el período de solicitud de firmas como parte del respaldo ciudadano será del 2 al 21 de enero, en la cual por medio de una aplicación que el INE proporciona estarán tomando foto a la credencial para votar de aquellas personas que les den o brinden el apoyo para juntar el 2 por ciento como mínimo del listado nominal por el territorio por el cual están aspirando, es decir, si es para municipio o para un determinado distrito.

Para que ese apoyo ciudadano sea considerado como valido se requiere que la credencial para votar que se presente sea vigente, que corresponda al lugar por el cual están aspirando y que sea la persona en ese momento la que este brindado dicho apoyo con la toma de la fotografía.

El instituto electoral deberá verificar que la credencial para votar sea la original, es decir, no en fotocopias, u a otro tipo de credencial, aunque los datos sea los correctos pero la imagen no es de la credencial original, no contará ese apoyo.

Posteriormente al 21 de enero que serán las verificaciones finales, que se otorgue el derecho de audiencia, es que conoceremos quienes cumplieron con esta etapa de apoyo ciudadano y quienes van a tener una candidatura independiente en el próximo proceso electoral.

