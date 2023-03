Las mujeres de mi vida

Seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hoy les comparto los siete perfiles de las mujeres que han guiado e inspirado mi camino de vida. La primera tiene 92 años, a veces recuerda mi nombre y otras ya no, pero siempre que me ve, sé y siento que a pesar del tiempo sigo siendo la nieta favorita. Mi abuelita cursó hasta el 6° de primaria, aprendió a leer, escribir y realizar cuentas; ella tenía una tienda de abarrotes en la Colonia del Pozo grande, en Paracho, donde vendíamos de todo un poco: preparábamos churritos, zucaritas y en tiempo de carnaval, pintábamos cascarones para vender.

La segunda, tiene ya casi 70 años, es maestra jubilada de la secundaria de Patacho, daba clases de español, para mí, ella es doctora, masajista, maestra, enfermera, psicóloga, chef, chofer, jardinera y es también madre y padre; ella sin darse cuenta me llevó a involucrarme en la política.

La tercera cumplirá apenas 29 años en septiembre, es madre de dos adorables niños, y tiene grado académico de Doctora en educación, es docente y me ha enseñado a respetar, valorar y amar la vida, además me ha apoyado en los momentos más difíciles que he tenido que enfrentar.

La cuarta es la más pequeña de todas, tiene tan solo 3 años, es la otra reina del hogar; aún le falta mucho por recorrer en su vida y es uno de mis más grandes motivos por la lucha de la equidad de género en nuestras comunidades, aspiro a que ella y su generación ya viva en un lugar más igualitario e incluyente, por eso sigo en pie de lucha siempre.

La quinta, tiene 65 años, comenzó a trabajar frente a un grupo educativo a sus 15 años, posteriormente fue parte de quienes fundaron la escuela normal de educadoras en Arteaga, fue directora de la Normal de Tiripetío, candidata a la presidencia municipal en 2021 y aunque por 150 votos no logramos tener a la primera presidenta mujer y llegar al ayuntamiento de nuestro pueblo, ella sigue siendo un escudo de valentía para generaciones como la mía.

La sexta es una profesora recientemente jubilada de una escuela primaria, también de mi pueblo; es como mi madrinita de oro, de ese oro que vale más que el propio cielo, porque se toma el tiempo para hablarme, aconsejarme, escucharme, regañarme si es necesario, pero sobre todo de cuidarme y hacerme ver que, aunque viaje muchas horas, siempre a la distancia, en mi amado pueblo habrá personas esperando mi regreso, para reír, sentarnos en el patio, comer o no hacer nada.

Y la séptima, me lleva una década por delante, tiene 40 años, a veces discutimos, pero siempre dialogamos y nos observamos mientras nos mostramos apoyo, comprensión, cariño y amor, ella es mi compañera de vida, tenemos 5 años de conocernos, pero hemos vivido grandes momentos que nos hacen disfrutarnos cada día más.

Escribir y reconocer a cada una de estas mujeres es sumamente importante, porque muy poco volteamos a nuestro lado para valorar y agradecer todo lo que hacen estas mujeres. Y para ti, ¿quiénes son las mujeres de tu vida?

rmr