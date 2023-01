Las juntas distritales ejecutivas del INE

Una de las fortalezas organizacionales del IFE y ahora INE, ha sido precisamente su principio de desconcentración, que le da presencia en todo el territorio nacional para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Además, fortalecidos con la disposición constitucional de hacer convivir distintos tipos de órganos: Directivos, Ejecutivos, Técnicos y de Vigilancia, con la distinción de aquellos encargados de las decisiones, fundamentalmente ciudadanos, como los son los denominados Consejos, de los que requieren una especialización profesional denominados Juntas, porque éstos últimos son quienes instrumentan las decisiones de los primeros.

La propia Constitución señala que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

Por ello, en cada uno de los 300 distritos electorales federales del país existe hasta hora una Junta Distrital Ejecutiva compuesta por 5 Vocales: Vocal Ejecutivo, Vocal secretario, Vocal de Organización Electoral, Vocal de capacitación Electoral y Educación Cívica y finalmente, Vocal del Registro Federal de Electores. Todos ellos miembros del mejor servicio civil de carrera de México y, por ende, de carácter permanente.

Porque la profesionalización no se entiende sin la permanencia, que precisamente en la materia electoral, implica contar con un cuerpo de funcionarios especializados que no le deben su cargo a nadie, más que a sus propios méritos, al momento de concursar por un cargo a nivel nacional, que además son evaluados permanentemente, sujetos a programas de formación permanente, y a condiciones disciplinarias.

Hace una década, la Auditoria Superior de la Federación, evaluó al entonces servicio Profesional Electoral Nacional del IFE y concluyó que era el segundo mejor del país, solo superado por el Servicio Exterior Mexicano, solo por una diferencia, que éste último contaba con el Instituto Matías Romero para capacitar y el IFE no. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han compensado con creces, a través de un campus virtual, que no me queda duda de que en este momento ha superado al Servicio Exterior Mexicano.

Las Juntas Distritales Ejecutivas son las que posibilitan que la ciudadanía tenga un servicio de calidad en los módulos de atención ciudadana donde se tramita la credencial para votar, son quienes logran la actualización permanente de la geografía de los nuevos asentamientos para georeferenciar las credenciales para votar con numero de sección, lo que garantiza llevar las boletas electorales suficientes al punto más cercano posible a donde los electores informaron a la autoridad electoral su domicilio.

También las Juntas Distritales Ejecutivas son quienes verifican en campo diversos datos presuntamente irregulares que se detectan mediante diversos procedimientos en las credenciales para votar, para garantizar su integridad.

Además, son quienes garantizan el mantenimiento y almacenaje de materiales electorales para ser reutilizados en las siguientes elecciones o ejercicios de participación. Son quienes fortalecen la ciudadanía desde temprana edad con ejercicios como la consulta infantil y juvenil o el Parlamento de las niñas y los niños en México.

Son quienes participan en el reclutamiento, selección, contratación y capacitación de capacitadores asistentes electorales que posibilitan la integración de las mesas directivas de casilla y su apoyo el día de la Jornada Electoral, además de lograr sistemas de información de la propia Jornada.

Son quienes participan en el cómputo de los votos, que fueron sumados en primera instancia por la ciudadanía que participó como funcionariado de casillas.

Por si fuera poco, en la mayor parte de las Juntas Distritales existen centro de verificación y monitoreo donde se supervisa el cumplimiento de los pautados de todo el estado mexicano.

Adicionalmente, son quienes participan como oficiales electorales para dar fe, como si fueran notarios públicos de diversos hechos que solicitan los partidos políticos y candidaturas dentro y fuera de los procesos electorales. Así como participan en la notificación de diversos requerimientos en las investigaciones que se realizan sobre quejas que presentan diferentes actores políticos, en todo momento.

Colaboran inclusive, en los procesos de fiscalización, contratando y apoyando a figuras particulares que levantan testigos de la publicidad exterior.

Participan también en la elaboración de estudios que se derivan de los propios procesos electorales y son quienes cuentan con la expertiz para resolver de manera profesional todas las problemáticas que envuelven a un proceso electoral

Las Juntas Distritales Ejecutivas ocupan inmuebles que optimizan la presencia del Estado Mexicano en todo el territorio nacional, para cumplir diversas funciones ya descritas, que de realizarse de manera segmentada, se incrementarían los costos sustancialmente.

Aún, cuando cada Vocalía tiene funciones muy particulares, la virtud de la colegialidad logra que sumen trabajo, cuando la impresionante cantidad de actividades que realiza cada uno se desborda.

La mayor parte de la información que uno encuentra en el INE, tuvo algo que ver con las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, que representan la trinchera básica de la función electoral.

Pues esos órganos tan fundamentales de la función electoral, las y los legisladores del Congreso de la Unión pretenden desaparecerlas por un criterio de austeridad, a propuesta del Presidente de la República, sin que en ningún caso haya una disminución de atribuciones, en lo que se ha conocido como Plan B y que está en espera de que el Senado de República resuelva al iniciar el mes de Febrero próximo.

El Dictamen ahora en manos del Senado, solo prevé que haya un Vocal Operativo de manera permanente solo en algunos distritos federales. La cantidad de trabajo que la legislación confiere a dicho Vocal Operativo rebasa las posibilidades humanas de realizarlo, por ejemplo ¿qué deberá resolver? ¿un problema en los equipos de los módulos de atención ciudadana, hacer verificaciones en campo de datos presuntamente irregulares, atender el levantamiento de un acta como oficial electoral a petición de un partido político o atender a un medio de comunicación?.

De aprobarse la legislación dictaminada, en este rubro, prácticamente el 80% del servicio profesional electoral nacional del INE desaparecería; inclusive de manera inocente los legisladores señalan que los derechos laborales se respetarían y que se utilice el fideicomiso del pasivo laboral que tiene el INE, mismo que no alcanza ni para el 10% de dichas liquidaciones, porque podrían ascender a 3 mil millones de pesos, de manera que las demandas laborales, que en todo caso, procederían, pondrían en un predicamento a las finanzas del Estado.

Es en suma, una decisión legislativa con ausencia de cualquier consideración de cargas de trabajo, procedimientos a cumplir, atribuciones que atender y responsabilidades que cubrir. Quienes son legisladores deben entender que son representantes populares, y eso implica que representan a toda la ciudadanía, mayorías y minorías, por lo que su función no debe ser la del Supremo Poder Legislador, sino de la responsabilidad de que sus decisiones son suficientemente estudiadas, acompañadas de análisis serios y escuchando a las partes, De ser Representantes. Deben recordar que estamos en un Estado Constitucional de Derecho ¿o no?

