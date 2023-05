Las encuestas no sustituyen las votaciones

Quienes no han cumplido sus promesas, que se han servido del servicio público, que han creado pobres e inseguridad, que han pactado con delincuentes y que han desfalcado al erario, hoy pretenden adelantarse al veredicto de las urnas haciendo creer que las encuestas son sustitutas de los resultados electorales y gritan “¡ya ganamos!”.

Nada más alejado de la voluntad popular en el Estado de México y Coahuila. La gente no quiere votar por Morena, al contrario, ya le urge sacarla del gobierno federal.

El próximo 4 de junio la ciudadanía de ambas entidades saldrá a votar para elegir a un nuevo Poder Ejecutivo local, y lo hará consciente de que su voto cuenta y será el que defina el futuro de su familia y comunidad.

Por más desesperados y enloquecidos que estén en Morena y quieran tapar el sol con un dedo, candidatura alguna puede declararse ganadora a partir de encuestas, las cuales no hacen predicciones, sino simple y sencillamente toman la fotografía de una pequeña parte de un amplío, multicolor y diverso mural que representa el electorado en México.

Ninguna elección se gana a base de “encuestazos”, tal y como lo pretende hacer Morena en el Estado de México, faltándole el respeto a la gente y buscando desanimarla para que no acuda a las urnas, “pues todo está dicho”.

Pero lo cierto es que las encuestas no votan ni definen elecciones, como lo pretenden hacer creer quienes en 2021 perdieron en los comicios federales en el Estado de México y no han visto la suya porque no saben trabajar, dar resultados ni ofrecer un proyecto de presente y futuro.

De ahí que Morena se quiera robar la elección y esté desarrollando una campaña negra de persecución política, amedrentamiento y de miedo.

Pero la voluntad de la ciudadanía mexiquense y coahuilense es férrea y no va a permitir que la irresponsabilidad, indiferencia y pillería del oficialismo llegue a su Estado.

Morena no es invencible, al contrario, está en la lona y a base de recursos públicos está viviendo horas extra. Y si no, veamos a los diputados de ese partido que han creado agrupaciones políticas para saltar a ellas cuando el barco morenista se hunda por completo.

“Va por México” no permitirá que también sigan hundiendo a México.

Es falso que si pierde Morena vayan a desaparecer la pensión para adultos mayores y los programas sociales, al contrario, se fortalecerán al tiempo de ampliar y consolidar servicios públicos como la atención médica, seguridad, guarderías, escuelas de tiempo completo y refugios para víctimas de violencia.

La elección es el domingo 4 de junio y no con encuestas a modo, sino con el auténtico sentir de la sociedad: ¡fuera Morena!

*Presidente Nacional del PRI.