Las cuentas alegres del PVEM

En la negociación para la coalición Morena-PVEM y PT, los ecologistas tienen sus cuentas alegres: quieren siete candidaturas a diputaciones locales.

Según sus documentos internos y que se barajaron en diversas reuniones de los ecologistas -que no lo son, solo usan esa bandera para abrir la negociada-, quieren ir en coalición en 40 municipios de los cuales quieren encabezar 13, con días aspirantes propios.

Quieren el 20 por ciento de las candidaturas al Congreso local, es decir 7 distritos; Morena el 67 por ciento y el restante para el PT. Hábil para el dinero y las prebendas, el eterno mandamás del PVEM -y, claro, principal beneficiario de esa franquicia política-, Ernesto Núñez sueña con designar o incluso “vender” las nominaciones en Tacámbaro, Coalcomán, Maravatío, Jiquilpan, Pátzcuaro, Los Reyes y Morelia 17, los ecologistas han deslizado que lanzarán cuadros que sí les atraigan votos… como Yarabí ¿será?

Caso Facultad de Filosofía, ¿Creciente debilidad institucional en la UMSNH?

Y hablando de la rectoría de la UMSNH, se están generando acciones que pueden darnos la apreciación de una creciente debilidad institucional. El caso de Filosofía es digno de leerse con cuidado.

El proceso de designación del director pasa por la auscultación -la cual no es vinculatoria-, se consulta al sector académico, administrativo y al alumnado. Resultó ganador por un amplio margen Alfonso Villa, quien recibió el respaldo de los 3 sectores; en segundo sitio Carlos Bustamante. Cuando se publica el resultado, comenzó un ruido inusual entre los universitarios afirmando que vendría la línea para imponer al que resultó derrotado. La inusitada actividad llevó a colocar cartulinas impresas exigiendo respeto al proceso. “No se respetará a quien ganó” se oía en las cercanías a la secretaría administrativa de Filosofía.

Cuando se conocieron los resultados, Bustamante -quien quedó en segundo lugar- presentó un oficio en el que declinaba su aspiración al Consejo Universitario, pero el rumor seguía: ya hay línea y lo impondrán.

En jueves de sesión del Consejo Universitario, se presenta Carlos: “vengo a informarles que desistí mi aspiración, pero fue bajo presión, amenazaron mi familia. Me retracto, y sigo firme”. Cuando en tiempo real se nos informó tal suceso, lo primero en mente fue: Bustamante no tiene familia, es un ermitaño y es muy difícil hallarle un familiar para el chantaje. Sospechoso.

Fue designado por el Consejo Universitario. Terminada la sesión se envía a personal de la rectoría a tomarle protesta; secretario de Difusión y Contralora, pero se encuentran con un profesor y unos ocho jóvenes que no estaban de acuerdo; suficiente para convocar a otra reunión.

Ahí, Yarabí envío su cargada (demasiada para el nombramiento): el secretario general, el abogado general de la UMSNH y la contralora arropando al director y en el auditorio “María Zambrano” charlan con algunos inconformes, pasan horas y Carlos grita “está bien, renuncio”, ¿lo pusieron a pesar que perdió y obligado a renunciar en solo dos días? Yarabí pone directora provisional -una más como en otras facultades-.

¿Por qué falta de control? Fácil, cuando la rectoría quiere imponer a un director -desde siempre-, tiene toda una operación, mecanismos, un andamiaje institucional eficaz para hacerlo: a través del secretario de Administración, por ejemplo, da la “referencia” y “baja la línea” y se vota. Una facultad de Filosofía, al interior de la michoacana, es “fácil”. No fue eficaz la operación.

Los “coordinadores” espurios

Circulan en los distritos, como ejemplo, el cinco, donde ya hay morenistas como Luis Manuel Arias que ya se dice coordinador distrital como si fuera ya a ser candidato. No, no los hay aún. Puede ser de alguna expresión morenista, pero no de manera oficial.

CEAC…

¿Será que el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas (CEAC), Roberto Arias, tiene una empresa para la perforación de pozos?… Ni de broma pensar que podría beneficiarse ahora con tanta obra multianual… ¿o sí?

