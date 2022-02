La verdadera razón de la inflación actual: los Contenedores

Ya te expliqué que la inflación llegó para quedarse y también te platiqué que el aumento de precios que estamos viviendo actualmente es una consecuencia de un fenómeno económico llamado Choque de Oferta y es lo que tiene a muchas empresas bajo extrema presión a nivel global como son las automotrices y tecnológicas. Hoy te voy a dar a conocer cuál ha sido el factor decisivo para que todos los países del planeta estén viviendo una escasez de bienes y productos con un consecuente aumento sostenido en los costos de todo.

Para entender un efecto o consecuencia debemos conocer aquello que lo causó y en qué momento se dio. Bajo este orden de ideas lo primero que sucedió es que hubo un cambio en la forma de consumo de la gente. Cuando se dio el primer encierro tanto la gente que ya lo hacía como la que no acostumbraba hacerlo tuvo que realizar sus compras en línea esperando que los productos llegaran a su casa sin tener que salir. El siguiente efecto fue que, como la gente no podía salir ni siquiera a trabajar, muchas fábricas se quedaron sin mano de obra y tuvieron que detener sus procesos. Esto generó que, varias de ellas, tronaran lo que comenzó un efecto dominó ya que cuando una empresa quiebra pues todos sus proveedores se quedan sin un cliente. Cuando las quiebras son masivas, la pérdida de clientes también lo es y se da una interrupción de lo que se conoce como cadena de suministro ya que esas empresas que cerraron a su vez eran proveedores de otras empresas que ya no tienen quien les haga los componentes para sus propios productos.

Hasta este momento había tres efectos: el encierro de la gente que no podía ir a trabajar, la interrupción de las cadenas de suministro y un aumento exponencial en las compras en línea. Ahora, el comercio electrónico depende de la industria logística, es decir, todos los servicios de empaque, transporte y envió de mercancías de un lugar a otro. ¿Sabías que casi el 80% de los productos que se transportan a nivel mundial se mueven por barco? Ahora conocemos un cuarto efecto, el aumento meteórico en la demanda de servicios de logística. Si ahora se mueve mucho más mercancía pero los barcos son los mismos imagínate el embotellamiento que se da en los puertos. Y es aquí donde se mezclan el efecto uno y el cuatro y comienza la catástrofe. Cómo le haces para mover millones de contenedores extra en los puertos si no tienes gente trabajando en esos puertos.

A partir de aquí los problemas se vienen como gordo en tobogán porque tienes muchísimos contenedores que no pueden ser movidos porque no hay quien los mueva. Imagínate que en un puerto de salida el barco no puede zarpar porque no hay suficiente gente para subir rápido tanta caja al carguero; eso genera que se empiecen a acumular los contenedores en tierra porque no salen a la velocidad que se ocupa. Adicionalmente con muchos barco parados en los puertos los otros barcos que vienen llegando ya cargados no pueden descargar porque no hay lugar ni para el barco ni para los contenedores y tampoco hay gente que lo descargue así como tampoco tráileres suficientes para sacar por tierra tanta cochina caja atorada.

Ya para este momento la bronca es una pesadilla, mercancía atorada que no puede salir, mercancía que viene que no puede llegar, puertos atascados, barcos parados en el mar porque no pueden llegar a tierra y además no hay suficientes transportistas que muevan la mercancía una vez que ya se descargó.

Ahora imagínate que eres una fábrica que no tiene materia prima para seguir trabajando porque está atorada en el mar. Entonces ¿qué haces? Pues o fabricas muy poquito o de plano paras operaciones lo que genera escasez.

En esta historia, para ahorita, ya traemos una broncota. Empresas asfixiadas por no poder trabajar, empleados despedidos y sin poder encontrar otro empleo, no hay suficientes materias primas por lo que no hay suficientes productos, los que hay suben de precio, la comida que viaja por mar se echa a perder por lo que la que queda también sube de precio y si una persona con empleo sufre para surtir la despensa cuando todo está más caro imagínate una sin empleo.

Ya hasta aquí le voy a parar a este cuento que aunque parece de terror es justo lo que estamos viviendo. Algunos gobiernos (el nuestro por supuesto que no) dio incentivos fiscales a las empresas para que no cerraran y no despidieran a la gente (sobre todo a las Pymes) y apoyos directos a los ciudadanos para que la vayan librando en lo que se arregla este desm*dre y gracias a ello muchos países presentarán, a pesar de todo, un rebote en su crecimiento económico y México no será uno de ellos.

Y hasta aquí le paro al rollo porque luego me enojo de ver cómo daña la ignorancia y la incompetencia de los tomadores de decisiones en épocas de crisis. Ya la próxima semana le seguimos pero mantén en el radar el hecho de que, todavía en este año, la inflación estará brava así que ojo.

