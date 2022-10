La transformación tiene rostro de mujer

Les comparto: fui participe del cuarto informe de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), este lunes 3 de octubre del 2022, en el Auditorio Nacional.

Definitivamente nuestra República Mexicana está preparada para ser gobernada por una mujer; la mujer representa vida, esperanza, honestidad, bienestar, capacidad y resultados, más aún si se trata de una mujer que es luchadora social, política y científica al mismo tiempo.

#EsClaudia una líderesa congruente y dedicada, consciente de que las alertas de género en la CDMX no son suficientes, ya que en 2018, ella misma fue quien expresó: “para mí, una política pública, cuando está a cargo de una mujer, no es suficiente con que sea una mujer la que está en el rol. La mujer que llega a un puesto de elección tiene que reivindicar a las mujeres. Si no, se convierte en una reproductora de la cultura machista”.

Es por ello que me apropio del pensamiento de una mujer que admiro, cuando expresa que la revolución de conciencias no se logra de la noche a la mañana; para que esto suceda, tenemos que seguir cultivando acciones; tenemos que ser cada una de nosotras, nosotros y nosotres los rostros de la transformación que México necesita; debemos trazar la ruta transformadora que nos lleve al camino de la inclusión, en el que la lucha por la paridad de género sea una deuda generacional saldada.

La honestidad da resultados, así lo afirmó en su informe refiriéndose a la austeridad republicana, y claro, si hay algo que considero fundamental para el crecimiento de todo país, es la implementación de la ciencia, la tecnología y la innovación, aspectos a los que, si conjuntamos el que el gobierno destine recursos económicos para el beneficio del pueblo y no para el beneficio personal, tendremos como resultado un cablebus que conecta a las zonas más pobres de la ciudad con el metro; un trolebús elevado en la Alcaldía Iztapalapa -siendo el primer transporte público del mundo en un segundo piso de casi 8 kilómetros-; la construcción de cinco planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y dos universidades públicas: el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

Como hija de dos docentes, debo reconocer que la educación nos da a las juventudes una manera más hermosa de ver la vida; deseo de todo corazón que quienes estudian en estos centros educativos valoren lo que el estado realiza por cada alumno y alumna, que sean recíprocos, para que, al momento de culminar los estudios, le devuelvan al estado un o una ciudadana de bien, de trabajo y de amor a la patria.

Otro dato importante a destacar es que, para garantizar el derecho humano de acceso al agua, la CDMX en conjunto con el Estado de México y Michoacán realizaron una inversión de 300 millones de pesos para la tecnificación de sistemas de riego, beneficiando a mil 600 productores agrícolas de nuestra entidad; lo anterior a partir de un exhorto que presentó la diputada local María de la Luz Núñez Ramos, quedando demostrada la capacidad e inteligencia de una mujer para beneficiar a tres estados de la república.

Algo que me hizo sentir sumamente tranquila, es saber que con el programa Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura, las mujeres podemos transitar por la capital del país contando con mejor iluminación, botones de auxilio y cámaras de vigilancia que fomentan la apropiación del espacio público.

Al ser un informe tan amplio, no me da oportunidad de mencionar cada uno de los programas que se abordaron en el mismo; sin embargo, como mujer que vive y conoce zonas marginadas en las que no se cuenta con drenaje y mucho menos con el derecho de acceso al internet, aplaudo y me llena de ilusión el hecho de pensar que, si la Ciudad de México es la más conectada en el mundo, nuestras poblaciones indígenas también pueden llegar a estarlo.

Es de esta manera que, agradeciendo el favor de su atención, corroboro una vez más que para que siga la transformación, #EsClaudia.

