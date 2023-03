La tendencia del periodismo caduco es desaparecer

El periodismo está siendo desplazado por la generación de contenidos. En Michoacán hay un sector obsoleto en su forma de comunicar y que cada vez más se les cierran espacios para cobrar del erario.

Con la Ley General de Comunicación, se pretende una vuelta de tuerca para evitar que autoridades despilfarren recursos a medios como premio o castigo a la prensa afín. Por ejemplo, los Ayuntamientos podrán destinar como gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, solo el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.

En la entidad están plenamente identificados los medios o grupos de periodistas, no de presión, sí de extorsión. También aquellos que están anclados en el pasado o quienes confunden abrir una página en una red social con periodismo. Cada vez tienen menos espacios para forzar a que les entreguen dinero a cambios de noticias a favor, que solo leen los mismos que pagan.

En el Congreso es práctica común que los diputados hagan sus propios “medios” para ingresarlos a los convenios publicitarios. En los Ayuntamientos hay que mantener la vigilancia ya que la distribución de recursos en efectivo es algo sabido.

La reforma de Comunicación Social será un parteaguas a nivel nacional y un golpe para sinfín de medios que, para sobrevivir, tendrán que dejar de ser un apéndice de algún político o funcionario y aprender a conseguir inversión de la iniciativa privada.

Derrocar al Gobierno, ¿en serio?

Dice la Real Academia Española que derrocar significa:

“Hacer caer, generalmente por la fuerza, un Gobierno o sistema de Gobierno, o a alguien de un puesto preeminente”.

Afirmó el coordinador parlamentario del PRI, J. Jesús Hernández que se apoyarán en revoluciones que “ayuden a disparar procesos elimina dictaduras”, y que eso llevará a su partido a “derrocar al Gobierno”.

Del offshore al nearshoring

Quitando la paja al debate de las posibles inversiones en Michoacán, se debe analizar con más seriedad los cambios geopolíticos que están permitiendo a México ser un nuevo jugador global.

En la discusión de la nueva dicotomía entre globalistas y soberanistas (fin cíclico de la globalización) en la nueva etapa de desglobalización, se pasará del off shore al nearshoring -es decir, se transitará de la economía de ultramar a la de cerca de la costa-, para formar un regionalismo que haga bloque contra Asia, y en ese juego, México tiene la cobertura geográfica y política para ser catapulta de inversiones y Michoacán juega un papel importante por el puerto.

Senado

PAN, PRI y PRD deben estar preocupados. Mientras siguen en disputas de si se alían o si no lo hacen, la brecha rumbo al Senado de la República es amplia. Si bien son métodos de muestras representativas, flashazos momentáneos, la última encuesta nacional Enkoll dice que, si hoy fueran las elecciones para senador en Michoacán, Morena tiene de preferencia efectiva 59; AN, 11; PRI, ocho y PRD siete. Se afilan los cuchillos morenistas.

Y Morón en el evento de Claudia…

La visita sabatina de Sheinbaum mostró quién dirige sus esfuerzos en la entidad. Desde que fue recibida en el aeropuerto de Morelia, hasta el final de sus actividades públicas, alguien no fue visto… O sería que Raúl, estaría ocupado con Silvano, su amigo, como él le dice.

8M y adicciones

A propósito del 8M, es sabido que la violencia de pareja y sexual son el resultado de factores a nivel individual, familiar, comunitario y social. Pero también hay que hablar de la provocada por las adicciones al alcohol y la drogadicción y actuar.

El enfoque debe ser preventivo, más que punitivo para disminuir la posibilidad de situación de violencia. El origen de la prevención -y la transformación de los patrones culturales- es detectar conductas de riesgo para evitar desencadenar la violencia. Observemos qué están haciendo las autoridades responsables de estos temas.

¿Y la vacuna?

En febrero del 2021, la UMSNH afirmó que la vacuna contra el covid desarrollada aquí, estaba en fase 1. Bien, aunque no se conoce públicamente cuánto presupuesto se destinó, cuánto se gastó, cómo fue erogado.

Y ahora, Yarabí, la rectora, dice que nunca fue un proyecto de la UM, sino solo una colaboración. Al ex rector silvanista, por cierto, egresado de Chapingo, no de la UMSNH, le empiezan a brotar anomalías en su gestión… familiares, ex funcionarios de UM y Gobierno con plazas entregadas por Raúl Cárdenas.

Un botón: Leopoldo Callejas Fonseca, ex jefe de nóminas de la UMSNH con plaza de técnico académico; José Cárdenas España, profesor investigador asociado A tiempo completo es hijo de Raúl Cárdenas Navarro; María Paulina Cárdenas; técnico académico asociado, es sobrina de Raúl…Hay 150 plazas así, Yarabí inició el proceso de las bajas.

Contacto: echmich1978@gmail.com

rmr