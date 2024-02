La solución está en las aulas

La revolución digital, la transición verde, el COVID-19 y eventos geopolíticos han generado cambios profundos en todos los aspectos de nuestra sociedad. En este escenario, la educación y la formación se han convertido en factores estratégicos para promover el crecimiento económico y el bienestar social; sin embargo, la pandemia también amplió las brechas de aprendizaje entre países, incluso, al interior de estos.

Para comprender de qué manera los sistemas educativos pueden retomar el crecimiento y recuperarse de los daños provocados por el COVID-19, un informe recientemente publicado por McKinsey nos plantea una serie de acciones para enfrentar este desafío.

A partir de diversas investigaciones realizadas en los sistemas educativos y el análisis de datos globales, así como la realización de más de 200 entrevistas a diversos actores clave, la consultora resalta que la mayoría de países impulsa cambios para mejorar la educación; sin embargo, muchas reformas bien intencionadas fracasan, porque no basta que quienes encabezan los proyectos conozcan las medidas que buscan impulsar, sino también cómo las van a implementar.

Entre los principales factores que motivan el fracaso de las reformas destaca que a menudo se plantean demasiados objetivos, con un horizonte lejano y difícil de medir, incluso no hay coherencia entre acciones; se pierden prioridades, pues los mandatos de los ministros de educación son cortos, pero los resultados de las reformas se ven a largo plazo; muchas políticas que se diseñan de arriba hacia abajo no funcionan cuando llegan a las aulas porque no se consulta a la comunidad educativa; se dedica demasiado tiempo al desarrollo de estrategias y no el suficiente para crear una hoja de ruta de implementación; se opera a ciegas, sin datos suficientes, y comúnmente se intentan resolver problemas del presente con las soluciones del pasado, dado que se ponen a prueba nuevas ideas sin un plan para llevarlas a cabo y menos cómo medir el impacto.

El estudio revela que los sistemas educativos exitosos se centran en las intervenciones más cercanas a los estudiantes y trabajan hacia afuera, comenzando con el aula (qué se enseña, cómo se enseña), luego la escuela (qué apoyos existen para los estudiantes y los maestros) y finalmente alineando los apoyos del sistema (gestión del desempeño, infraestructura, financiamiento) hasta lo que se necesita en el aula.

Desde esta perspectiva, el informe de McKinsey identifica 3 estrategias y 7 acciones, que las llama “palancas del cambio”, a partir de la evidencia de 14 sistemas educativos de 9 países (Singapur, Estonia, Polonia, Noruega, Perú, Marruecos, Sudáfrica, Kenia y Malaui) y 5 subsistemas subnacionales (Londres, Washington DC, Misisipí, Ceará y Punyab) que muestran un alza en sus resultados en evaluaciones internacionales o nacionales. Aunque la consultora aclara que ninguno de los sistemas es perfecto y, en algunos casos, el nivel continúa siendo bajo.

El “círculo virtuoso” comienza con un diagnóstico preciso que permite articular los cambios con base en la evidencia. 1) se busca construir una coalición duradera para el cambio a partir de tres acciones: a) definir con claridad pocas prioridades, b) cultivar el liderazgo a lo largo de todo el sistema y c) involucrar a los docentes y las familias de manera clara; 2) plantea trazar la ruta para la implementación tomando en cuenta dos medidas: a) crear esquemas de coordinación y b) construir estructuras y capacidades de implementación; y 3) una gestión basada en la información para lo cual recomienda: a) medir los resultados de los estudiantes y garantizar su transparencia y b) implementar lo que se sabe que funciona, pero dejar espacio para la innovación.

La calidad de los aprendizajes sigue siendo una deuda pendiente a nivel mundial y en México no es la excepción, el informe de McKinsey nos brinda la oportunidad de reflexionar en las rutas que las reformas educativas de gran calado debieran de tomar. A pesar de que el Sistema Educativo Nacional es uno de los más complejos del mundo, veremos avances positivos en la medida que las políticas públicas sean transexenales y bien diseñadas con la participación de todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo acciones basadas en la evidencia, que puedan medirse, evaluarse y corregirse para mantener lo que funciona, pero, sobre todo, debemos darles tiempo para que su implementación llegue a todas las aulas.

