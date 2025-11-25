La república cimentada en la falsedad

En la Biblia que contiene la verdad revelada por Dios, el domingo pasado leíamos como todo pueblo necesita un rey, o emperador, tlatoani, cacique, o lo que sea que ejerza la autoridad y gestione la cosa pública para el bien común.

Esta figura de la vida humana actúa en el orden creado por Dios con sus principios y valores, su código de ética, sus leyes. Este orden que fijó el Creador se expresa en la Constitución, en el Decálogo, el Sermón de la Montaña promulgado por Jesucristo, Palabra eterna de Dios.

Quien actúa y habla en conformidad con este orden está en la verdad, quien lo quiere torcer y adaptar a sus intereses particulares está en el error, falsedad, mentira.

Si entrevistan a un líder, como un Senador que dio una entrevista esta mañana en un noticiero de Morelia y esta persona es un ignorante y se cree la gran cosa va a inventar muchas cosas, para decir mentiras impunemente.

Se trataba de la gestión torpe y tal vez malvada de la primera autoridad. ¿La Presidente de un país puede equivocarse y mentir como todo ser humano?

El personaje entrevistado empezó a hablar demasiado y a salirse del tema. Se puso a hacer propaganda de su partido que debe ser de extraterrestres porque no se equivocan ni son malvados como todos los mortales.

Se salió del tema y se puso a exaltar la gestión en cuestión, todos los logros nunca vistos e históricos, que no corresponden a la realidad sino a la fantasía y el mundo inventado por su movimiento de Transformación y por su propaganda en un mundo que existe sólo en la narrativa, invención de su mente febril.

AMLO declaraba, que los militares eran incorruptibles, personas ejemplares, santos y los hechos del huachicol han puesto en evidencia la corrupción agazapada en todos los corazones mexicanos.

En México, la autoridad miente de muchas maneras: se “envuelve” a los humildes con un discurso populista. Se les promete la solución rápida a sus problemas.

Se inventan reuniones con los grupos rebeldes y no hubo tales. Se promete que pronto se va a arreglar el asunto. En México se pronuncian contra la injerencia en otros países y hace lo contrario en el caso de la ministra de Perú.

La situación de la justicia, ¿cuál es en la realidad? ¡De tinieblas, corrupción! ¿Qué calidad moral tienen quienes se ocupaban de proteger a Carlos Manzo servían al crimen? Que confusión y en la estructura de justicia, obscuridad en el trabajo de esos guardias y de sus superiores,

Corrupción en todas partes hasta en el concurso de miss universo. No hay honestidad segura, no hay transparencia, confianza en la moralidad de procesos y actores. ¿Hay alguien todavía digno de confianza? Se descubren miembros de la estructura criminal que asesinó a Carlos Manzo, ¿se descubrirá también la estructura de corrupción en la policía?

¿Hasta qué punto la persona humana perdió su conciencia, ya no piensa, acepta todo sin preocuparse si es verdad o es mentira?. Lo mismo le da escuchar verdades que mentiras, no escoge la verdad entre las mentiras, se traga todo con total indiferencia.

Uno percibe a todas luces que la persona miente aunque no le demos mucha importancia. Nos sentimos caídos en un mundo de inconciencia, hemos perdido la conciencia moral, la salud mental ¿en qué mundo estamos?

Nos movemos en un juego de falsedad y nos estamos acostumbrando a vivir en el error aunque muchas personas guardemos un fondo de conciencia y de creamos que la verdad existe y que lo que estamos oyendo oyendo no es cierto, no es verdad.

¿Cómo sacudir las conciencias, la mentalidad para separar las mentiras de la verdad, como para rechazar el error y quemarlo y aferrarnos a la verdad que nos permita construir un mundo objetivo de verdad, de virtud?

La verdad existe, los grandes maestros del pensamiento humano: Jesucristo Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos y maestros del pensamiento nos enseñan.

Como todo el cosmos fuimos hechos para la verdad. La coherencia, el orden de las cosas, de la vida y de la historia. ¿La no injerencia es un principio verdadero? ¿Entonces por qué hacen lo contrario?

No podemos caer en la pérdida de contacto de la realidad como la sociedad de Rinoceronte en el teatro de Ionesco.

Berenger, el personaje central, se resiste al contagio y decide permanecer hombre cuando todos los demás se cambiaban en rinocerontes.

Podemos apoyarnos con toda firmeza en nuestra dignidad de hombres, capaces de optar por el bien y no por el mal, por la verdad y no por la mentira, por un mundo de honestidad, de salud mental, cimentados sobre la verdad.

Jesucristo, Dios vino al mundo para ser testigo de la verdad y enfrentó un mundo terriblemente mentiroso, hipócrita, convenenciero, de sicarios de Satán, el mentiroso. Eso le costó la vida. Murió en la cruz, inauguró el mundo de la verdad la mañana de la Resurrección.

BCT